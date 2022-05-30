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【優惠情報】九巴19條路線推夜間半價優惠 晚上8時後適用

理財智慧 16:03 2022/05/30

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本港疫情緩和，九巴宣布，隨著社交距離措施放寬，將於6月1日至6月30日期，推出夜間半價乘車優惠，在活動期內，乘客以成人、學生或小童八達通卡或八達通產品，於每日晚上8時後至尾班車期間，乘搭19條指定路線，可用「先搭後回贈」的方式享受有關優惠。

19條夜間半價指定路線：

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

提供優惠的路線主要為屯門、天水圍、將軍澳及上水等地前往九龍或港島方向。九巴指，乘客可同時享有轉乘優惠及其他車資優惠，但不適用於二元優惠計畫。乘客在乘車後10個工作天至30日內，透過八達通App或前往八達通服務站，可領取相等於已付車資的半價差額。

【iM會客室】五窮月是否已見底 有乜板塊率先搏彈

【特別兼職】社福署請兼職合約護理助理 時薪70元 需負責照顧院童【下一頁

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責任編輯：龍紀瑩

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