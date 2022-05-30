【基金觀點】東方滙理：減持中國股票具相當風險　因中期具價值

▲ 東方滙理認為，減持中國股票具相當風險，因中國股票中期具價值。

東方滙理首席投資總監Vincent Mortier對中國股市看法改觀，指中國股市的正面潛在催化劑正開始顯現。東方滙理首季曾減持對中國股市的敞口，但現已卻改口稱減持中國股票具相當風險，認為增持是較佳做法，原因是中國股票中期而言具有價值。

Mortier指，中國有兩大關鍵發展需要留意，一是中國自家研發的mRNA新冠疫苗有機會推出，以及中國今年會否就重新通關採取任何行動。他認為，「這是一個何時發生的問題，而不是會否發生的問題。」

Mortier透露，該資產管理公司看好與內地經濟活動相關的在岸中資股，包括非必需消費股、工業股，以及醫療護理股。不過，東方滙理對中資科技股仍審慎，繼續憂慮監管措施會對盈利造成壓力。鑑於中資科技股明朗前景未明朗，他指「即使股價經已調整，仍不能說目前水平屬便宜。」

短線而言，Mortier指中資股的催化劑包括人行為刺激經濟而推出更多「定向」放鬆措施，以及中國對外資開放市場之進展。

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