  • 29°C
香港時間 : 2022530日 (一) 20:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基金觀點】東方滙理：減持中國股票具相當風險　因中期具價值

股市 19:26 2022/05/30

分享：

分享：

東方滙理認為，減持中國股票具相當風險，因中國股票中期具價值。

東方滙理首席投資總監Vincent Mortier對中國股市看法改觀，指中國股市的正面潛在催化劑正開始顯現。東方滙理首季曾減持對中國股市的敞口，但現已卻改口稱減持中國股票具相當風險，認為增持是較佳做法，原因是中國股票中期而言具有價值。

Mortier指，中國有兩大關鍵發展需要留意，一是中國自家研發的mRNA新冠疫苗有機會推出，以及中國今年會否就重新通關採取任何行動。他認為，「這是一個何時發生的問題，而不是會否發生的問題。」

Mortier透露，該資產管理公司看好與內地經濟活動相關的在岸中資股，包括非必需消費股、工業股，以及醫療護理股。不過，東方滙理對中資科技股仍審慎，繼續憂慮監管措施會對盈利造成壓力。鑑於中資科技股明朗前景未明朗，他指「即使股價經已調整，仍不能說目前水平屬便宜。」

短線而言，Mortier指中資股的催化劑包括人行為刺激經濟而推出更多「定向」放鬆措施，以及中國對外資開放市場之進展。

相關文章：

【中國經濟】瑞銀：中國對經濟政策支持加大　料A股估值或已見底、期待次季業績後重現投資機會

【大行報告】滙豐環球研究：美國降中國入口關稅與人幣下跌　中國股市料將受惠

 

基金 中國市場 A股 增持 減持 股票 中國

上一篇文章

【青島啤酒168】復星擬悉數減持青島啤酒　套現約41億

下一篇文章

港股造好全日升426點　7厘高息定存2萬元入手最後召集
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【美股收市】憧憬通脹受控 道指飆575點重越33000 納指漲3.3%
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【大行看法】滙證：港股距見底不遠、重申恒指目標25410點　點名12隻最優質港股（附名單）
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【中美金融戰】港美會計師資格互認協議將在年底失效　會計師公會：就放寬要求未達共識
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【會計監管】許正宇：建議3大修改會計師公會選舉、提名門檻提高　財匯局擬10月1日履行新職能
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
【沽注一擲原型】Michael Burry跌市又賺錢　上季做淡蘋果又轉買入Google及Meta等、其美股投資組合價值大增逾倍
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
【阿里巴巴9988】阿里巴巴績後抽升12%　上季收入增9%、經調整純利插24%　內地業務受疫情重大影響、不提供今財年財務指引
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款