【疫市營商】惠康新鮮食品供應商增至逾40國 計劃種植確保貨源穩定合標準 多重策略抗成本上升

新冠疫情改變人們生活起居模式，令更多人投入居家煮食，對新鮮食材的要求亦愈來愈高。然而，新冠疫情亦影響環球供應鏈及物流貨運，作為本地超市龍頭之一的惠康，過去一年積極擴大環球供應商網絡，遍布地區由20多個增加至40多個，以確保貨品穩定供應。

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DFI零售集團北亞區商務拓展總監李昭韻，負責惠康及Market Place的新鮮食品，她指出惠康多年來與環球新鮮食品供應商實行計劃種植（Contract Farming），透過跟有信譽的供應商簽訂種植計劃，確保全年一年四季都有穩定新鮮食品供應。最近數年品質控制團隊進一步提升標準，通過度糖機、顏色對照表、提子尺等標準化儀器，確保供應商來貨的甜度、果實色澤、大小以及口感等，可更合乎他們的標準。

在計劃種植以外，他們亦會嘗試採購計劃以外的特別產品回來，當中會有一定冒險成分，去年的粉紅色菠蘿和今年的芒果菠蘿，均屬箇中例子。他們會留意不同的供應商，有沒有一些新種植的品種，又或是未有出口的品種。在引入這類產品前，需先實際種植出來，讓他們有測試樣板，判斷品質是否符合出口要求。儘管這類產品通常數量較少，但他們會去嘗試將之與一些出口量較大的熱門品種搭單出口，減輕運輸成本。

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引入本地市場的品種，通常都要適合港人口味。惠康自家品牌Meadows車厘茄，以皮薄、脆口及鮮甜多汁見稱，惠康採購經理郭藹瑩透露，他們的團隊嘗試了多達廿多款車厘茄，才找出現在的品種。她笑說由於車厘茄保質期較短，為方便比較，他們需在一天內進食廿多款車厘茄。

貴價食材平民化，亦是他們的目標之一。好像特色超市空運來港的白蘆筍，售價動輒過百元，團隊為讓更多消費者能負擔得起，最後都找到供應商進行計劃種植，成功將售價大幅降至29元。

他們亦會通過留意坊間的潮流方向，以擴大供應商的來源。李昭韻舉出摩洛哥橙的案例：採購團隊認為摩洛哥藍莓很美味，但同一時間坊間亦有不少摩洛哥橙的產品（如：護膚產品），採購團隊於是好奇「既然有這麼多產品，水果亦應該好吃？」，結果最後亦引入了摩洛哥橙。

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疫情導致全球供應鏈混亂，加重貨運成本，但惠康從2020年10月起依然推出「日日有低價」計劃，將貨品鎖定於最低價，該計劃已延長至今年10月，覆蓋產品數目更逾800款之多。惠康是如何做到最低價的同時，毋須將額外成本轉移至顧客身上？

李昭韻解釋，他們會採用「不時不食」的策略，於農產品大造時才取貨，龐大貨量亦有助降低運輸成本。她亦再次強調計劃種植的重要性，皆因所有突發要求都會增加成本，他們往往在收成期前三至四個月就要聯絡供應商。另外，增加不同產地的供應商來源，亦有助發掘價格更相宜的產品，並得以分散全球糧食危機下多國禁止食品出口的風險，例如去年泰國豬肉一停止出口，他們便即時轉用美國豬肉。她補充，由於「日日有低價」計劃是對顧客的承諾，因此部分增加的成本，有時都要由惠康自行承受。

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責任編輯：嚴浩文