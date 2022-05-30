【央行加息】加息潮來臨　全球央行加息範圍達20年最大

多國正面臨數十年最嚴峻通脹，各國央行正迅速加息應對，範圍達20年多年來之最。過去3個月，全球央行共宣布加息超過60次，創下2000年初以來最高紀錄。

據《金融時報》報道，自2008年金融海嘯以來，多國央行都採極寬鬆的貨幣政策立場，此趨勢在疫情期間進一步強化。惟多國通脹達到數十年來高峰，各國央行政策頓時轉變。

報道指，最近3個月共有55個國家加息，當中包括聯儲局和英倫銀行。聯儲局5月加息0.5厘，加幅是2000年以來最大；英倫銀行亦連續4次加息，5月己將基準利率加至1厘。歐洲央行亦暗示7月開始加息，是2011年以來首次，並在9月底前結束長達8年的負利率政策。

凱投宏觀公司(Capital Economics)全球總經服務主管 Jennifer McKeown形容，「全球各國央行開啟緊縮週期，幾十年來從未如此步調一致。」她預計，在全球20家主要央行中，有16家可能將在未來6個月內加息，料美、英步伐最快。歐元區、加拿大、澳大利亞和新西蘭到今年年底或明年初將至少加息100個基點。

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責任編輯：黃苑筠