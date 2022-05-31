【BNO移民英國】英上月平均樓價達248萬 料年底升幅放緩

英國為港人移民熱門地點之一，英國樓市走勢受港人關注。英國地產公司Zoopla市場數據指，英國平均樓價首次突破25萬英鎊（248萬港元），但樓價增長速度正放緩。Zoopla預料，樓價增長率在今年底將降至3%。

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Zoopla根據物業銷售價格、抵押貸款估值等數據，分析估計4月英國平均樓價首次升逾25萬英鎊（248萬港元），但預料樓價升幅會放緩。Zoopla稱，自4月下半月以來，20個物業當中，有1項物業的樓價下跌逾5%，主動減價的業主比例亦較3月增加。

此外，出售物業所需時間亦有所上升，倫敦成功出售3房物業的平均時間由3月的17日增至上月的21日。倫敦以外地區出售3房物業的時間，亦按月增加2天、至上月的18日。

年度樓價通脹率從3月份的9%降至上月8.4%，Zoopla預計通脹率今年年底將降至3%，反映英國房地產市場較疫情前活躍，但出現放緩跡象。

去年英國10大樓價最容易負擔城市（排名由低至高）

▼ 點擊圖片放大 ▲ 鄧迪（Dundee）排第10位，平均樓價18.12萬英鎊，為平均收入5.8倍。

▲ 赫爾（Hull）排第9位，平均樓價15.64萬英鎊，為平均收入5.6倍。

▲ 因弗内斯（Inverness）排第8位，平均樓價19.18萬英鎊，為平均收入5.6倍。

▲ 珀斯（Perth）排第7位，平均樓價20.32萬英鎊，為平均收入5.5倍。

▲ 格拉斯哥（Glasgow）並列第4位，平均樓價19.66萬英鎊，為平均收入5.4倍。

▲ 阿伯丁（Aberdeen）並列第4位，平均樓價20.52萬英鎊，為平均收入5.4倍。

▲ 斯特靈（Stirling）並列第4位，平均樓價 20.89萬英鎊，為平均收入5.4倍。

▲ 布拉德福德（Bradford）並列第2位，平均樓價16.44萬英鎊，為平均收入4.8倍。

▲ 卡萊爾（Carlisle）並列第2位，平均樓價16.32萬英鎊，為平均收入4.8倍。

▲ 倫敦德里（Londonderry）排第1位，平均樓價15.59萬英鎊，為平均收入4.7倍。

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Zoopla研究主管吉爾摩（Gráinne Gilmore）表示，隨著買家需求下降、生活成本增加及個人財務變化，預計會進一步延長出售物業的平均時間。

地產公司John D Wood & Co董事丹寧頓（Vincent Dennington）指，留意到愈來愈多物業減價，表明物業當初定價過高、無法吸引買家，需要重新調整售價，或是市場放緩的早期跡象。丹寧頓強調，英國房地產市場仍然活躍，如果房屋以具競爭力價格出售，很可能吸引多組買家搶盤。

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責任編輯：郭麗明