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白石角Silicon Hill落實端午節賣樓　首推188伙　 折實入場價496.8萬起

股樓投資 19:00 2022/05/30

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由新地（00016）發展的白石角Silicon Hill第1期，落實於本周五端午節假期（6月3日）起，首輪推出188伙銷售，首批單位將有170伙以價單形式銷售，折實價由496.8萬元起；餘下18伙則招標推出。

白石角Silicon Hill第1期示範單位

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新地代理總經理胡致遠表示，首輪銷售入場單位是翠景閣第2座1樓B8單位，實用面積為291平方呎，屬一房間隔，以現金付款計劃計算，折實價為496.8萬元。整批共188伙單位，價單定價計602.19萬至1,376.3萬元，價單呎價則由19,401至24,551元；以折實售價計，是批由496.8萬至1,135.44萬元不等，折實呎價則介乎由16,006至20,254元。

地盤位置

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胡致遠指，項目由於接獲不少對三房單位查詢，客源主要為分支家庭，故首輪推售共設兩個時段供以價單形式發售的單位，設有大手客時段，其中A1組買家須購入2至4伙單位。項目將於周三（6月1日）下午8時正截止接收購樓意向登記，並於本周四（6月2日）進行抽籤。

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撰文 : 謝昕蕎

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