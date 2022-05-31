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【移民英國】推海外大學畢業生簽證 接納頂尖人才

環球社會熱點 08:05 2022/05/31

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近年不少港人移民到英國生活，當地簽證問題吸引不少關注。英國周一（30日）正式開放新簽證計劃，容許海外大學畢業生在未獲正式錄取前，已可申請英國工作簽證，希望吸納海外頂尖人才前來。

倫敦露營車月租7700元 住屋主花園但有廚房同Wifi 【下一頁】

英國政府的最新海外大學畢業生新簽證計劃下，指定海外頂級大學的畢業生在畢業後5年內，可在未獲得任何工作前申請工作簽證前往英國。學士及碩士生可獲批兩年簽證，博士生則有3年簽證。其後只需符合指定規範，亦可轉為長期工作簽證。

申請資格不受申請人出生地限制，申請人就讀的大學必須在畢業當年，在《泰晤士高等教育》（Times Higher Education）﹑國際高等教育評級機構Quacquarelli Symonds及世界大學學術排名 (Academic Ranking of World Universities)中，最少在兩個排名榜上位列前50。

英國政府列出2021年37間合資格大學名單，當中包括20間美國大學，如哈佛大學（Harvard University）﹑耶魯大學（Yale University）及麻省理工學院（MIT）等。亞洲大學共8間上榜，歐洲則有5間，加拿大3間及澳洲一間。

2021年度上榜亞洲大學

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2021年度上榜美國大學

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英破產市議會斥28萬買植物 再用20萬請花王淋水 【下一頁】

簽證費用為715英鎊（約7,095港元），申請人亦可與家人一同申請，但需要另交1,270英鎊（約1.26萬港元）。同時，申請人需要通過安全及犯罪檢查，英文水平最少達B1水平，即能與母語者流暢溝通。

財相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，新簽證計劃有助英國發展，成為領先國際的創新﹑創意及企業中心，希望吸引更多學生前來發展事業。

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責任編輯：吳漢培

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