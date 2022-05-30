▲ 【AAPL】摩通：疫情對蘋果新iPhone產量影響或較預期嚴重 料下半年生產8700萬部iPhone 14

摩根大通分析師William Yang發表報告預計，內地嚴格疫情防控措施或對蘋果（美：AAPL）iPhone 14產量造成較預期嚴重的影響，同時預測2022年iPhone 14 的生產量將少於去年同期所生產的iPhone 13。摩通指，基於宏觀不確定性，而且半導體成本上漲和美元走強導致iPhone 潛在零售價格上漲。

摩通預計，蘋果將於今年下半年生產8700萬部iPhone 14，而去年下半年iPhone 13 的產量將達到 9000 萬部。摩根大通表示，最新預測是基於智能手機需求疲軟以及成本壓力。

摩通在建設估算模型時顯較行業保守，摩通預計，iPhone 14及14 Pro 將於8月初開始量產，高端 iPhone 14 Pro Max將於8月下旬開始量產，而iPhone 14 Max 將於9月初至中旬開始量產。

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