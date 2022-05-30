【大行報告】 高盛憂電池原料牛市或完 對鋰價前景審慎 狠劈贛鋒鋰業目標價

高盛發表研究報告指，電動車電池原材料牛市或已經完結，並預計鋰產品供應將增加，需求有望平衡，故對鋰價前景審慎，更大劈贛鋒鋰業（01772）目標價三成六。消息拖累下，股份曾現沽壓，一度逆市下挫近2%，低見99.1元，近尾市收復失地靠穩，收報101.7元，升0.6%，成交額3.7億元。

同場加映﹕【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

高盛大幅下調贛鋒目標價，由250元削36%至160元，維持贛鋒「買入」評級，但剔出「確信買入」名單。基於該行對鋰價展望變得審慎。該行上調對贛鋒今年經常性每股盈利預測126%，但下調明年至2025年預測24%至45%，以反映對鋰價預測的修訂及更新公司擴展項目計劃。

大行予贛鋒鋰業投資評級及目標價﹕

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

報告指，中國、澳洲及南美礦企相繼先後加大產量，估計市場對鋰產品相關供求有望達至平衡，料中國現貨碳酸鋰每噸價格將由61,800美元回落至下半年的44,300美元，並在2023年跌至16,400美元，及在2024年至2025年見11,000美元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧