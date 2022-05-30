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【輪候公屋】874個舊公屋單位近半丟空逾年　房署：儲物室改建成130個公屋單位

理財智慧 19:04 2022/05/30

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早前有團體調查發現，45條入伙40年或以上的公共屋邨中，共有874個空置單位，惟近5成單位丟空逾一年或以上，團體建議政府可將空置公屋改做中轉房屋，臨時收容受政府清拆或執法行動影響的居民。

房署今就此回應指，個別早期落成的屋邨住宅大廈會有一些零散狹小的空間，一般用作公屋的儲物室或「空格位」。近年，透過加強天然照明及通風，房屋署已成功物色適合的儲物室或「空格位」，改建為約130個公屋單位，其中約110個單位的改建工程已經完成，而餘下約20個單位預計可於今年第二季完成。

房署表示，公共屋邨不時會有住宅單位收回，用作年度公屋編配計劃所擬定的用途，例如編配給輪候冊上的公屋申請者、用作重建項目安置及各類調遷包括擠迫戶調遷等。

 

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由收回至成功編配期間，單位可因不同原因出現短暫空置情況，如正進行翻新工程或整修、已作編配正待獲編配者回覆、因獲編配者拒絕而待重新編配、集合作調遷計劃的編配或預留單位給有社會、醫療或體恤因素而作邨內調遷等。上述情況是編配流程中正常現象，空置單位數字因而每天也會變化。 

署方續指，對於較為不受申請人歡迎而空置時間較長的單位，房屋署會透過「特快公屋編配計劃」，邀請輪候公屋1年或以上的合資格公屋申請者參加，然後按其優先次序自行揀選單位。「特快公屋編配計劃」是根據公屋資源情況推出，約於每年年中舉行。「特快公屋編配計劃」除可協助公屋申請者提早入住公屋單位，同時亦藉此租出受歡迎程度較低的公屋單位，達到善用公屋資源。

團體「關注安置政策連線」引用政府數據，指出874個空置單位中，50.9%(445個)空置年期為1年以下，33.2%(290個)空置12至23個月，另15.9%(139個)空置2年以上；而空置原因，佔最多的單位為「凶宅」，達198個，當中又以屯門最多(38個)，其他為葵青(31個)和觀塘(25個)。

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撰文 : 陳楚琨

公屋 經濟 房屋署 凶宅 香港

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