【三星摺機】Galaxy Z Fold 4規格曝光！　傳新機主鏡頭升級至5,000萬像素

▲ 最值得留意的是，Galaxy Z Fold 4的3個後置鏡頭配置中，主鏡頭將由以往的1,200萬像素，升級至5,000萬像素。（法新社資料圖片）

外界推測三星（Samsung）將於今年夏天推出新一代旗艦摺疊手機Galaxy Z Fold 4，有關Galaxy Z Fold 4的規格一直眾說紛紜。科技爆料達人Yogesh Brar今（30日）於Twitter上透露Galaxy Z Fold 4的規格，包括電量、鏡頭像素和儲存配置等。

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▲ 科技爆料達人Yogesh Brar今（30日）於Twitter上透露Galaxy Z Fold 4的規格，包括電量、鏡頭像素和儲存配置等。（Twitter截圖）

據Yogesh Brar的爆料帖文中，Galaxy Z Fold 4的規格與上一代Galaxy Z Fold 3差別不大，最值得留意的是，Galaxy Z Fold 4的3個後置鏡頭配置中，主鏡頭將由以往的1,200萬像素，升級至5,000萬像素；其他兩個後置鏡頭則依然為 1,200萬像素。

電量方面，Galaxy Z Fold 4與上一代相同，採用4,400mAh 容量電池，支援25W快速充電。儲存配置則設有12/16GB RAM＋256/512GB版本。

不過以上有關Galaxy Z Fold 4的相關資訊，仍有待官方正式公布。

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責任編輯：文睿

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