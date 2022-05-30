  • 29°C
香港時間 : 2022530日 (一) 19:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】日出康城首都三房戶　放盤近一年　累劈172萬終獲承接

股樓投資 18:26 2022/05/30

分享：

分享：

鐵路盤一向受市場追捧，但業主叫價心雄未必一定能沽貨，最近將軍澳日出康城首都就有茶主累減逾170萬元，單位才獲接手。中原伍錦基表示，日出康城首都5座低層LD室，實用面積705平方呎，最近以928萬元成交，實用呎價13,163元。單位為三房間隔，向東南，望山景、城市景。據了解，業主於去年7月起放盤，開價1,100萬元，其後降價至928萬元成交，減幅達172萬元。

單位圖片（由代理提供）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

代理指，業主於2016年12月以705萬元買入單位，持貨5年半，帳面獲利223萬元，單位升值131%。資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為同座高層LD室，單位面積同為705平方呎，於5月初以1,012萬元成交，呎價14,355元。若計及樓層及景觀等因素，料兩個單位成交價水平相若。

同場加映︰【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝昕蕎

相關文章

【2022焦點新盤】將軍澳新盤陸續出場　日出康城11期料短期登場
2022/05/28
【2022焦點新盤】將軍澳新盤陸續出場　日出康城11期料短期登場
有賺即走　3年購馬鞍山臨海私樓　帳面賺59萬
2022/05/28
有賺即走　3年購馬鞍山臨海私樓　帳面賺59萬
【2022焦點新盤】日出康城11B期命名「凱柏峰I」　共提供592伙　最快6月推售
今日
【2022焦點新盤】日出康城11B期命名「凱柏峰I」　共提供592伙　最快6月推售

你可能感興趣

【2022焦點新盤】將軍澳新盤陸續出場　日出康城11期料短期登場
16:58 2022/05/28
【2022焦點新盤】將軍澳新盤陸續出場　日出康城11期料短期登場
有賺即走　3年購馬鞍山臨海私樓　帳面賺59萬
18:21 2022/05/28
有賺即走　3年購馬鞍山臨海私樓　帳面賺59萬
【2022焦點新盤】日出康城11B期命名「凱柏峰I」　共提供592伙　最快6月推售
今日 16:40
【2022焦點新盤】日出康城11B期命名「凱柏峰I」　共提供592伙　最快6月推售
私人屋苑 二手市場 首都 日出康城 將軍澳

上一篇文章

【筍工推介】關愛基金請高級項目主任　月薪3.5萬元　入職要求一覽

下一篇文章

【Netflix】Netflix首創「煲劇賺NFT」活動 熱門動畫內藏9枚專屬NFT 吸引過萬人參與共鑄造11萬枚NFT
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
【夢想本應翱翔@iM網欄】英國小子夥拍內地減碳專家創業　奪JUMPSTARTER可持續發展大獎
【夢想本應翱翔@iM網欄】英國小子夥拍內地減碳專家創業　奪JUMPSTARTER可持續發展大獎
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款