【有相睇】日出康城首都三房戶　放盤近一年　累劈172萬終獲承接

鐵路盤一向受市場追捧，但業主叫價心雄未必一定能沽貨，最近將軍澳日出康城首都就有茶主累減逾170萬元，單位才獲接手。中原伍錦基表示，日出康城首都5座低層LD室，實用面積705平方呎，最近以928萬元成交，實用呎價13,163元。單位為三房間隔，向東南，望山景、城市景。據了解，業主於去年7月起放盤，開價1,100萬元，其後降價至928萬元成交，減幅達172萬元。

單位圖片（由代理提供）

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代理指，業主於2016年12月以705萬元買入單位，持貨5年半，帳面獲利223萬元，單位升值131%。資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為同座高層LD室，單位面積同為705平方呎，於5月初以1,012萬元成交，呎價14,355元。若計及樓層及景觀等因素，料兩個單位成交價水平相若。

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