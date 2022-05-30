【綠色科技】生產力局研環保科技　涵蓋衣食住行　

▲ 香港生產力促進局為緩解企業的營運痛點，成立綠色科技館並於今（30日）正式開幕。展館會與其轄下的汽車科技研發中心（APAS）等多間合作夥伴，共同研發涵蓋「衣食住行」的環保科技，如低煙冥鏹及廚餘回收等，推動本港經濟實現低碳轉型。（新聞圖片）

為爭取本港於2050年前達至碳中和目標，政府多年來研究各種減碳方法。香港生產力促進局（下稱「生產力局」）為緩解企業的營運痛點，成立綠色科技館並於今（30日）正式開幕。展館會與其轄下的汽車科技研發中心（APAS）等多間合作夥伴，共同研發涵蓋「衣食住行」的環保科技，如低煙冥鏹及廚餘回收等，推動本港經濟實現低碳轉型。

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生產力局主席林宣武在致辭時表示，綠色科技館展出了大量與市民息息相關的科技應用，如「衣」方面有促進舊衣物回收再造的水熱分離系統；「食」方面有簡化廚餘回收﹑方便廚餘收集及運輸的「廚餘再生俠」；「住」方面有「玄宇宙低煙冥鏹」；「行」方面則有電動車及相關充電技術。

他續指，盼綠色科技館的成立，能成為本港綠色科技發展的超級聯繫平台，有助促進業界廣泛應用環保科技，轉廢為能的同時，亦能促成政﹑產﹑學﹑研間的緊密合作，推動更多綠色科技概念真正落地。

有效處理廚餘 助減約3成都市固體廢物

另外，環境局局長黃錦星補充指，香港廚餘問題嚴重，佔都市整體固體廢物量約三成，在處理過程中更會產生大量污水及溫室氣體如甲烷，嚴重影響環境。

因此生產力局夥聯誼工程（國際控股）研發全港首個可自動將廚餘液化成漿液的處理系統「廚餘再生俠（Food TranSmarter）」，將廚餘中97%的有機物從源頭提取成漿液，有效為廚餘收集和運輸提供一個較簡單、潔淨和衛生的方案。

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記者：黃顯晴

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