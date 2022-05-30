  • 29°C
香港時間 : 2022530日 (一) 19:10
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【綠色科技】生產力局研環保科技　涵蓋衣食住行　

科技 18:39 2022/05/30

分享：

分享：

香港生產力促進局為緩解企業的營運痛點，成立綠色科技館並於今（30日）正式開幕。展館會與其轄下的汽車科技研發中心（APAS）等多間合作夥伴，共同研發涵蓋「衣食住行」的環保科技，如低煙冥鏹及廚餘回收等，推動本港經濟實現低碳轉型。（新聞圖片）

為爭取本港於2050年前達至碳中和目標，政府多年來研究各種減碳方法。香港生產力促進局（下稱「生產力局」）為緩解企業的營運痛點，成立綠色科技館並於今（30日）正式開幕。展館會與其轄下的汽車科技研發中心（APAS）等多間合作夥伴，共同研發涵蓋「衣食住行」的環保科技，如低煙冥鏹及廚餘回收等，推動本港經濟實現低碳轉型。

【綠色建築】創新物料　締造綠色建築未來

【智能物流】DHL Express引入智取櫃寄件服務　港九新界設17個投寄點

生產力局主席林宣武在致辭時表示，綠色科技館展出了大量與市民息息相關的科技應用，如「衣」方面有促進舊衣物回收再造的水熱分離系統；「食」方面有簡化廚餘回收﹑方便廚餘收集及運輸的「廚餘再生俠」；「住」方面有「玄宇宙低煙冥鏹」；「行」方面則有電動車及相關充電技術。

他續指，盼綠色科技館的成立，能成為本港綠色科技發展的超級聯繫平台，有助促進業界廣泛應用環保科技，轉廢為能的同時，亦能促成政﹑產﹑學﹑研間的緊密合作，推動更多綠色科技概念真正落地。

有效處理廚餘  助減約3成都市固體廢物

另外，環境局局長黃錦星補充指，香港廚餘問題嚴重，佔都市整體固體廢物量約三成，在處理過程中更會產生大量污水及溫室氣體如甲烷，嚴重影響環境。

因此生產力局夥聯誼工程（國際控股）研發全港首個可自動將廚餘液化成漿液的處理系統「廚餘再生俠（Food TranSmarter）」，將廚餘中97%的有機物從源頭提取成漿液，有效為廚餘收集和運輸提供一個較簡單、潔淨和衛生的方案。

【仿傚WeChat】WhatsApp與印度政府合作   應用程式內提供公民數碼身份

記者：黃顯晴

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Meta】Meta推人工智能平台「MyoSuite」　助研義肢加速醫療發展
2022/05/24
【Meta】Meta推人工智能平台「MyoSuite」　助研義肢加速醫療發展
【海洋科技】海底電纜敏感度極高　專家：可作海底地震儀探測地震、海嘯
2022/05/20
【海洋科技】海底電纜敏感度極高　專家：可作海底地震儀探測地震、海嘯
【亞馬遜司機】亞馬遜送貨司機　20%曾在2021年因工受傷
2022/05/25
【亞馬遜司機】亞馬遜送貨司機　20%曾在2021年因工受傷
【日本AR導航】Apple Maps AR步行導航功能　擴大支援至東京
2022/05/26
【日本AR導航】Apple Maps AR步行導航功能　擴大支援至東京
【航天科技】波音星際飛機Starliner完成太空任務　降落美國新墨西哥州
2022/05/27
【航天科技】波音星際飛機Starliner完成太空任務　降落美國新墨西哥州

你可能感興趣

【Meta】Meta推人工智能平台「MyoSuite」　助研義肢加速醫療發展
17:30 2022/05/24
【Meta】Meta推人工智能平台「MyoSuite」　助研義肢加速醫療發展
【海洋科技】海底電纜敏感度極高　專家：可作海底地震儀探測地震、海嘯
18:43 2022/05/20
【海洋科技】海底電纜敏感度極高　專家：可作海底地震儀探測地震、海嘯
【亞馬遜司機】亞馬遜送貨司機　20%曾在2021年因工受傷
12:37 2022/05/25
【亞馬遜司機】亞馬遜送貨司機　20%曾在2021年因工受傷
創新科技及應用 汽車科技 林宣武 環境局 黃錦星 香港生產力促進局

下一篇文章

【Galaxy Watch】Galaxy Watch 4用戶投訴　手機自動解除配對
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
【三星動向】Galaxy Watch 5開發代號曝光！　電池容量歷代最大
【小米手環】小米手環7顯示面積增25%　售約281元起
【小米手環】小米手環7顯示面積增25%　售約281元起
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【YouTube備份】點樣下載YouTube片？　3個方法免費保存影片至電腦裝置【附教學】
【數碼轉型】生產力局推「數碼不求人」平台體驗版　提供創科活動資訊
【數碼轉型】生產力局推「數碼不求人」平台體驗版　提供創科活動資訊
【電子支付】手機感應收款服務「Mobile Tap」登場　全港數百輛的士亦可用
【電子支付】手機感應收款服務「Mobile Tap」登場　全港數百輛的士亦可用
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
【電動車】豐田推出首款量產電動車bZ4X　惟僅限於租賃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款