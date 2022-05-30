【俄烏局勢】路透：歐盟峰會就禁運俄油達成共識　惟管道運輸獲豁免

據《路透社》報道，歐盟領導人將在周一（30日）召開的峰會上達成共識，正在準備的制裁方案應包括對俄羅斯石油進口的禁運，但通過管道運輸的原油則獲豁免。

報道引述一份最新的結論草案顯示，歐洲理事會同意，對俄的第6套制裁措施將涵蓋從俄羅斯運送到歐盟的原油和石油產品，但通過管道運送的原油則暫時獲豁免。

草案亦寫道，理事會敦促立即敲定並通過該草案，以確保歐盟單一市場的公平競爭環境，以及成員國之間的團結。歐盟27個成員國將盡快解決通過管道輸送原油的豁免問題。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +36 +35

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠