  • 29°C
香港時間 : 2022530日 (一) 20:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏局勢】路透：歐盟峰會就禁運俄油達成共識　惟管道運輸獲豁免

環球政經 19:12 2022/05/30

分享：

分享：

據《路透社》報道，歐盟領導人將在周一（30日）召開的峰會上達成共識，正在準備的制裁方案應包括對俄羅斯石油進口的禁運，但通過管道運輸的原油則獲豁免。

報道引述一份最新的結論草案顯示，歐洲理事會同意，對俄的第6套制裁措施將涵蓋從俄羅斯運送到歐盟的原油和石油產品，但通過管道運送的原油則暫時獲豁免。

草案亦寫道，理事會敦促立即敲定並通過該草案，以確保歐盟單一市場的公平競爭環境，以及成員國之間的團結。歐盟27個成員國將盡快解決通過管道輸送原油的豁免問題。

【延伸閱讀】 高盛料內地重啟經濟 製造業股份率先跑出 推薦逾30隻中國經濟復甦受惠股【下一頁

    點擊圖片放大
    +36
    +35

同場加映：【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

 

 

 

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠

開啟hket App，閱讀全文
制裁 路透社 歐洲理事會 石油 經濟 歐洲 俄羅斯 歐盟

上一篇文章

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

下一篇文章

【輪候公屋】874個舊公屋單位近半丟空逾年　房署：儲物室改建成130個公屋單位
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【夢想本應翱翔@iM網欄】英國小子夥拍內地減碳專家創業　奪JUMPSTARTER可持續發展大獎
【夢想本應翱翔@iM網欄】英國小子夥拍內地減碳專家創業　奪JUMPSTARTER可持續發展大獎
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款