【理財調查】星展、宏利調查：僅32%伴侶曾商討整體財務規劃　45%伴侶寧優先擬定旅遊計劃

▲ 星展與宏利的聯合調查顯示，僅32%伴侶曾商討整體財務規劃，45%伴侶寧願優先擬定旅遊計劃。

根據星展銀行及宏利的聯合調查，香港僅32%伴侶曾商討整體的財務規劃，反映其餘三分之二的伴侶或未有為未來規劃財政。相比財務規劃，調查揭示他們更樂於優先擬定旅遊計劃（佔45%）。

僅半數父母有投保壽險

調查又顯示，62%香港父母有計劃讓子女傳承財富，但當中只有四分之一曾向財務策劃師諮詢如何建立財富，以及訂明財富繼承人。此外，只有一半父母有投保壽險計劃。

調查更發現，63%的香港受訪者以實現財務自由為主要人生目標，而33%的受訪者承認他們從沒向財務顧問諮詢專業建議。

星展香港保險業務主管勞永耀表示，調查顯示香港市民對長遠財務自由的期望與實際財務規劃之間存有落差。疫情顛覆了生活及工作模式，世界的連結比以往都更繁密，因此許多人都在尋求更靈活的理財工具，以應對不斷變化的生活方式，讓子女可以出國留學，同時為下一代建立環球財富組合。

宏利香港及澳門首席夥伴銷售總監梁惠嘉表示，家庭需要及早策劃財務，以確保減少就退休、子女教育及財富傳承的憂慮。透過採納迎合人生不同階段的靈活方案，家庭能捕捉理財機遇，實現於香港或海外的人生目標。

星展分行推「宏利環球貨幣保障計劃」

另外，星展香港全線分行即日起推出新儲蓄保險計劃「宏利環球貨幣保障計劃」，該計劃有7種貨幣選項，分別是美元、港元、人民幣、加元、澳元、英鎊或新加坡元。計劃並備有「貨幣轉換權益」，由第3個保單周年日起，保單持有人每個保單年度可轉換保單貨幣一次。此外，客戶可選擇更改受保人為另一位家人，例如先為自己投保計劃，其後將受保人轉為子女，藉此進行財富傳承。

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