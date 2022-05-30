▲ 【取消上市】停牌逾8年旭光高新材料遭取消上市地位、周三起退市除牌 曾被沽空機構Glaucus、Emerson連環狙擊

停牌超過8年的旭光高新材料 （00067） 遭聯交所取消上市地位。聯交所宣布，根據《上市規則》第 17 項應用指引，周三（6月1日）起取消旭光高新材料上市地位。

旭光高新材料多年前遭沽空機構 Glaucus Research及Emerson Analytics連環狙擊，直斥公司誇大產量、收入及業務規模，旭光高新材料最終自2014年3月25日起暫停買賣，待就Glaucus Research所刊發報告中的指控發布內幕消息。

旭光高新材5月19日撤回覆核申請

旭光高新材料曾於2016年10月7日除牌程序第三階段屆滿之前向聯交所提交復牌建議，其中所涉的收購目標公司構成《上市規則》下的反收購行動。2022年2月18日，上市委員會認為復牌建議不再可行，因此認為聯交所根據《上市規則》第 17 項應用指引行使權力取消該公司的上市地位是合適做法。

旭光高新材料在2022年2月25日向上市覆核委員會申請覆核上市委員會的決定。但其後在5月19日撤回其覆核申請。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

相關文章：

【公司除牌】停牌約22個月長興國際遭取消上市地位 周三起退市除牌

【壹傳媒282】壹傳媒：若明年12月16日前未能達成復牌指引 上市科將建議取消上市地位

康宏環球5月4日被取消上市地位 主席︰不幸且理據不足的決定