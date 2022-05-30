【恒大風波】傳許家印兄公司違反限制高消費令 遭列失信被執行人 累計被執行逾600萬人幣

中國恒大（03333）創辦人許家印身陷債務風波，其兄許家欽也受波及。據內媒引述企業徵信機構企查查顯示，由許家印胞兄許家欽持股80%的廣州雅旭裝飾設計有限公司，近日因違反限制高消費令，被列為失信被執行人，大陸俗稱「老賴」。目前該公司已累計被執行超671萬元（人民幣，下同），累計失信被執行近183萬元。

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據報許家欽較許家印年長3歲，多年來隨住恒大擴張，旗下裝潢公司亦專做恒大的工程，經營範圍包括室內裝飾、設計；工程技術諮詢服務；建築物自來水系統安裝服務；建築物電力系統安裝；景觀和綠地設施工程施工。有報道指，有分包商負責人已超過一年聯繫不上廣州雅旭及許家欽，對方拖欠工程款超過1,000萬元。

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被內地法院認定「被執行人具有履行能力而不履行生效法律文書確定的義務」的人員，將被納入「失信被執行人名單」，在高消費及非生活或者經營必需的有關消費會受到限制，否則將受到法律制裁的一項執行措施。

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記者：郭秀慧