澳新銀行被指涉錯收逾16萬個信用卡帳戶透支費或利息　遭澳洲監管機構民事起訴

澳新銀行被指涉嫌系統出錯，導致有超過16.5萬個信用卡帳戶被錯收費用或利息，遭澳洲證券和投資委員會（ASIC）啟動民事處罰程序。

ASIC今公布，指控澳新銀行在信用卡帳戶可用資金和餘額方面誤導客戶，指在2016年5月至2018年11月期間，約有165,750名澳新銀行客戶，因根據錯誤的帳戶餘額，而從信用卡帳戶中提款或轉賬，而被收取現金透支費和利息，涉及的途徑包括在該行網站、該行App和自動櫃員機。ASIC還稱，澳新銀行沒充分修復有關問題，客戶繼續受到影響。

ASIC：澳新錯收透支費及利息問題迄今未解決

ASIC副主席Sarah Court表示，關注在很長一段時間內，該行誇大了信用卡帳戶的可用資金和餘額，但仍然向依賴此該等訊息提款的客戶收取費用和利息。她續指，在某些情況下，單個客戶被收取了數千澳元費用，而每個受影響的帳戶平均被收取的現金透支費用和利息為47澳元，該行至少打從2018年起就意識到有關非法收費問題，而此問題至今仍在發生。

ASIC稱，雖澳新銀行在2018年11月17日之前已向受影響的客戶補救逾1000萬澳元，但問題仍在繼續。ASIC正尋求法院命令，要求該行亦向2018年以來被錯誤收費的客戶做補救，亦正在向法院尋求聲明和向該行罰款。

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