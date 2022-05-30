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【Galaxy Watch】Galaxy Watch4用戶投訴　手機自動解除配對

科技 18:23 2022/05/30

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三星（Samsung）去年推出Galaxy Watch4系列智能手錶，是首款採用Google Wear OS 3.0系統的智能產品，惟推出初期並無法使用Google自家語音助理Google Assistant，僅搭載三星的語音助理Bixby。Samsung早前終於宣布Galaxy Watch4及Galaxy Watch4 Classic可以下載及安裝Google Assistant語音助理，怎料這項更新推出不久，就有用戶投訴出現不同問題。

據外電引述Galaxy Watch4用戶反映，安裝Google Assistant後，Always-on關鍵詞偵測功能，準確度一般，並且會出現電量急速消耗的情況。

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【智能手錶】Fitbit所有手錶型號都出事？　用戶集體起訴電池過熱問題

自動解除配對　要求手錶重設至出廠設置

另有部分Galaxy Watch4用戶則在討論區Reddit上投訴，手機出現自動解除配對的情況。而用戶嘗試重新配對時，智能手錶和手機卻無法互相辨識。有用戶反映重新配對時，程式會誤以為是與新手機進行配對，要求將手錶重設至出廠設置；亦有有用戶分享，自動解除配對後，需要重置手錶才能夠重新配對。

目前Google Assistant開放予10個國家的Galaxy Watch4系列用戶下載，包括英國、美國、澳洲、加拿大、法國、德國、愛爾蘭、日本，台灣和南韓，未知受影響用戶有多少人，仍有待Samsung及Google就相關投訴作回應。

【三星動向】三星預留2.7兆元發展創科　推動AI、生物科技發展

責任編輯：張寶燕

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