英破產市議會斥28萬買植物 再用20萬請花王淋水

英國工黨控制的斯勞市議會去年因無力還債被逼宣佈破產，當地傳媒發現，斯勞市議會2019年搬遷總部大樓時，曾花費2.8萬英鎊（28萬港元）購買室內植物、更以2萬英鎊（19.8萬港元）請花王幫植物澆水。

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工黨控制的斯勞市議會（Slough Borough Council） 被指，在2019年搬入耗資4100萬英鎊（4.07億港元）興建的辦公大樓時，斥2.8萬（28萬港元）購買200棵室內植物、以及打造5層樓高的植物牆。

一封洩漏的市政府人員電郵確認事件，並聲稱植物有助員工健康，減少因室內空氣品質差而出現頭痛等不適，減低議會職員因健康問題降低工作效率的情況，帶來正面作用。

此外市議會亦以2萬英鎊（19.8萬港元）請花王幫植物澆水，但為了節省開支，於去年9月終止花王合約。溫德赫斯特與其他職員如今需要每日為植物澆水，強調植物會得到很好照顧。但從相片所見，植物似乎快將枯竭。

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當地獨立議員Madhuri Bedi指事件本末倒置，指職員需抽撥工作時間為植物澆水，批評他們應把時間用於服務民眾。

斯勞市議會去年因無力償還7.6億英鎊（75.4億港元）債務宣布破產，由政府任命專員負責監督市議會運作。專員發表報告指，議會必須出售最少一半資產、增加雜費稅項、削減服務等，並要求市議會量入為出。

市議會領導人斯溫德赫斯特（James Swindlehurst）承認，幾乎肯定因債務問題市議會需要搬出新落成的辦公大樓。

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責任編輯:郭麗明