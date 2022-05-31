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【何猷龍旗下】珍寶海鮮舫下月移離香港　林鄭月娥：政府無意介入

Hot Talk 10:28 2022/05/31

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【何猷龍旗下】珍寶海鮮舫下月移離香港　停業兩年、曾計劃無償捐贈海洋公園

新濠國際 （00200） 附屬公司香港仔飲食企業宣布，旗下位於香港仔的「珍寶海鮮舫」將於6月移離香港。行政長官林鄭月娥於兩年前施政報告提出「躍動港島南」建議時，曾把珍寶海鮮舫放在計劃之內，對於最終海洋公園、珍寶海鮮舫未能達成營運方案，林鄭月娥於行政會議前稱，港府不壇長營運這些場所，不打算出資營運。

林鄭月娥稱，若海洋公園、珍寶海鮮舫無法達成完美方案，不會勉強去執行，同時對珍寶海鮮舫和海洋公園已盡力表示感謝。

珍寶海鮮舫2020年3月停業　移離香港續尋買家

珍寶海鮮舫於2020年3月停業，同年香港仔飲食企提出無償「珍寶海鮮舫」捐贈予海洋公園。不過，海洋公園2021年表示，因未能找到適合的第三方機構營運，不能落實珍寶海鮮舫捐贈計劃。

香港仔飲食表示，近一年與十多間企業和機構商討，無償捐贈珍寶海鮮舫，各方都表示經營成本高昂，故未能成事。即使珍寶海鮮舫停業後，集團每年仍然要耗資約數百萬元檢查、維修和保養，以滿足其牌照及其他要求，認為對公司和股東都是沉重的財政負擔。

隨珍寶海鮮舫的海事牌照將於今年6月到期，香港仔飲食預料，珍寶海鮮舫在短期內不可能復業，而且香港沒有可供珍寶海鮮舫停放的船廠泊位，無法完成3年一次的大型檢查和維修，決定下月將珍寶海鮮舫移離香港，減輕存放成本，並繼續為項目找尋新出路。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

相關文章：

【施政報告2020】林鄭提出「躍動港島南」　港鐵年底交南港島綫（西段）建議書、新濠無償送珍寶海鮮舫

一文回顧香港仔珍寶海鮮舫的前世今生

 

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港股 新濠國際（00200） 何猷龍 香港仔 海洋公園
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