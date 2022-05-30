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【筍工推介】關愛基金請高級項目主任　月薪3.5萬元　入職要求一覽

理財智慧 18:28 2022/05/30

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關愛基金秘書處招聘高級項目主任，要求有大學學歷並具備5年或以上，一般行政或管理的全職工作經驗；其中1年須屬管理階層及負責督導下屬。該職位主要負責提供行政支援，月薪35,040元。有意者可瀏覽以下圖片，了解詳細入職要求及工作內容。

申請於6月2日截止，只可郵遞或親身遞交申請，另要留意除一般工作及學歷證明外，申請人須撰寫一篇不多於200字以中文或英文書寫的文章，闡述應徵此職位的原因。

入職條件：

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職責：

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    +6

申請手續：

應徵者可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取申請表格[通用表格第340號(3/2013修訂版)]，該表格也可在公務員事務局網站下載。

已填妥的申請表格連同下述文件須於截止申請日期或之前(如以郵寄方式提交申請，申請日期以信封上郵戳所示者為準)送交下列查詢地址–

(a) 應徵者所有全職工作的詳細職責說明，尤其是行政或管理相關範疇的工作經驗；
(b) 修業成績副本、學歷證書副本和工作經驗證明文件副本；以及
(c) 一篇不多於200字以中文或英文書寫的文章，闡述應徵此職位的原因。

如以郵遞方式遞交申請，請在投寄前確保信封面已清楚印有或寫上正確的地址，並已貼上足夠郵資，以免郵遞失誤。所有郵資不足的郵件會由香港郵政安排退回或銷毀。應徵者須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。請在信封上註明「申請高級項目主任職位」。

逾期遞交、資料不全、非使用指定的申請表格，以傳真／電郵方式提交或沒有夾附上述(a)至(c)項所需文件的申請，將不獲考慮。

應徵者請盡量於申請表內提供一個電郵地址。如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約3至6個星期內接到通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作落選。

聯絡地址：九龍旺角彌敦道750號始創中心16樓西翼關愛基金秘書處

查詢電話：3157 0546

截止申請日期(日/月/年)：02/06/2022 18:00:00

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撰文 : 陳楚琨

職位招聘 畢業 關愛基金 就業 大學 經濟 民政事務總署 香港 全職 行政

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