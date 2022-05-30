【賢行軼事@iM網欄】從感謝周看 百貨業的式微和轉型

又到一年兩度不同百貨公司按連的大型優惠活動期，對有銷售點於百貨公司內的品牌是一件大事，每次筆者也會到自己的專櫃去視察一下氣氛和探望同事，因為他們體力消耗很大，從前高峰時期，有如年宵市場一樣，水洩不通，延續一周，對銷售有很大幫助。但零售環境的轉變，不論香港式其他地區，百貨公司的營運模式慢慢式微已是不爭的事實，而近年新冠疫情對零售業的打擊，先不說網購的影響，也推動了其他實體零售經營模式的創新和積極性，進而再蠶食傳統百貨業空間。

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百貨公司興起與發展

1980至1990年代百貨業十分興旺，記得小時候看電視劇《巨人》也是以百貨業作背景，主角奮鬥成為大亨的故事。不同年代的影視作品對富商的角色設定，某程度反映當時大眾對最有效創造財富的想法，若現在要作相若角色設定，高新科技或網絡範疇必不可少，那便更有說服力。

城市和建築發展需要過程，從前大型購物商場未廣泛興建前，一幢式的百貨公司已是大型建築物，給消費者具規模的感覺，是大家集中購物的地方，亦是貨品信譽的保證，從前聽到長輩會用「百貨公司貨」來證明那件商品是高品質。

現今百貨公司的限制

大型商場的出現，無論品牌的經營模式和布局，購物環境都出現很大變化，品牌可以開設更具規模的專門店，消費者有更好的購物體驗，面積的擴大令商戶可陳列更多的商品，消費者有更舒適的空間，這些只是最基本的程度，在現代零售講求視覺陳列和布置建立品牌形象和幫助銷售，甚至發展不同的互動營銷都每每因為百貨公司狹窄的空間，根本無從發展，百貨公司只能成為最基本的貨場而已。

其實換個角度，硬件上商場可說是把百貨公司拉大、升級的版本，將百貨公司內的專櫃變成一間間專門店，而且商場更能提供更多的消費、餐飲、娛樂活動，所以年輕一代到百貨公司的比例愈來愈小，而且所謂的年輕一代，已經歷了至少十至二十年，已不再年輕，即是又出現更年輕的一代消費者，他們的需求百貨公司更加無法滿足。那麼傳統百貨公司在消費者心目中的意義主要還剩甚麼呢？

大優惠活動刺激銷售

詢問過不少朋友，他們現在的的答案大多是一年兩度的大優惠，百貨公司從昔日的優質貨品保證，到現在市區的時段性特價場。當然他們指的主要是大眾化的日式百貨公司，因為如連卡佛、Harvey Nichols這類高級百貨公司，會發揮另一功能，有如買手店一樣，為他們的目標客群精選適合他們生活品味的產品，甚至引導顧客品味。

大眾化的日式百貨公司每年舉辦兩次的大優惠活動確是吸引到不少消費者，單單看化粧品樓層便可以知道其威力，能聯合不同品牌在同一期間提供優惠，這就是百貨公司的優勢，因為從前商場就算舉行不同活動刺激人流，但不常與店舖來得這麼直接，以刺激銷售，但這兩年出現了變化，商場變得更主動而直接。當中相信大家對海港城、時代廣場的購物禮券最為印象深刻，消費者買滿指定金額回贈現金券循環消費，長長換領的人龍成效已不用多說，商戶可準備好優惠產品應對，同時就算保持品牌形象不作折扣也能於此活動中受惠，消費者有足夠時間和彈性作出選購。這與百貨公司的優惠活動有類似的地方，聯合不同商戶共同行動也不再是百貨公司獨有模式了！

一田百貨徹底轉型成功

百貨公司轉型是必須的，一田百貨示範了一個徹底的轉型！現在說起一田，很多人可能先說起超市，正如做得有聲有色、頭頭是道的一田百貨，公司更在三年內多開五家分店，業績在五年內勁升四倍之多。一田的成功不無道理，它不似其他同業般不願委曲求全，反而定期舉辦大規模的特價展銷，提供差不多半價的鮑魚、海參、花膠等名貴食材，吸引大批市民搶購。

再者，一田在市場定位和分店選址也是成功的因素。一般日式百貨攻高檔市場，但它卻另走中低檔路線，選址荃灣、大埔、沙田等新市鎮主力發展。這些地區明顯較少大型商場或競爭者，而且可以針對年輕家庭客群。清晰的定位加上較低廉的店舖租金，令一田的發展步伐變得輕鬆。

自2008年起，一田每年營業額都以雙位數快速增長，就算是2008年金融海嘯，本港零售業總銷貨額只有一成增長時，一田竟逆市急升近三成五，2011年更升近五成。故此，能否適應時代變化和客源改變，才是百貨公司能否生存下去的關鍵因素。

作者_廖寶賢簡介： 行走不同國際品牌十多年，鍾意玩、鍾意新嘗試，永遠追求突破，相信創新就是成功之道。現為FILA港澳星總經理。

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