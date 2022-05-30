▲ 【人事變動】花旗銀行委任林穎聰為香港區金融市場主管 陳小妮為證券服務部香港區主管

花旗銀行（美：C）公布，委任兩名高層負責機構客戶業務。林穎聰為香港區金融市場主管，陳小妮為證券服務部香港區主管，林穎聰及陳小妮均為花旗香港執行委員會成員。

林穎聰將繼續擔任中國暨香港金融機構聯席銷售主管，於1998年加入當時未被花旗收購的所羅門美邦。林穎聰曾任亞太區（日本除外）G10利率銷售主管、香港區投資者銷售主管，以及中國及香港G10利率銷售主管。陳小妮為花旗信托有限公司香港主管。於2011年加盟花旗，加入前從事法律工作逾20年。於2015年，陳小妮出任花旗亞太區受託人及信託服務主管。

林穎聰履新後將率領花旗香港區金融市場業務，制定及落實一系列產品策略，涵蓋證券、固定收益、利率與貨幣、大宗商品及息差產品。陳小妮履新後將率領香港區證券服務業務，為金融機構、機構投資者及發行人提供其投資及發行活動所需的產品與方案。花旗證券業務涵蓋涵蓋託管、結算、資產服務、基金與ETF行政管理，以及其他中台與執行服務。

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