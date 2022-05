【Telegram】Telegram擬告別免費時代　工程師：新測試版本已刪去「永遠免費」描述

▲ 據悉,Telegram近日正研發「Telegram Premium」付費版並提供獨有功能,意味Telegram或放棄永久免費市場。(法新社資料圖片)

通訊軟件Telegram自推出以來,一直深受港人歡迎,其私隱系統和全面免費的功能也受到民眾的青睞,但Telegram的新發展方向或會令到不少人失望了。據悉,Telegram近日正研發「Telegram Premium」付費版並提供獨有功能,意味Telegram或放棄永久免費市場。

外媒《Gizchina》引述消息報道,Telegram正研發「Telegram Premium」付費版,訂閱了Telegram Premium的用戶將可享獨家功能。

據知情人士,手機開發工程師Alessandro Paluzzi在Twitter分享有關Telegram新發布的測試版本中可見,Telegram以「Telegram為聊天和媒體提供免費的無限雲端儲存」(Telegram provides free unlimited cloud storage for chats and media)形容新測試版本,缺少了「Telegram永遠免費」(Telegram is free forever)的標誌性口號;另外,測試版本中的圖像包括了反應(reactions)和貼紙(stickers),大眾推測這是正為付費版鋪路的小巧思。

事實上,近年有不少社交媒體也推出付費版本,如Twitter、Facebook、WhatsApp等,惟Telegram官方目前仍未證實消息真偽,相信於正式公布相關消息時,將會引起公眾關注。

