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【Telegram】Telegram擬告別免費時代　工程師：新測試版本已刪去「永遠免費」描述

科技 17:34 2022/05/30

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據悉，Telegram近日正研發「Telegram Premium」付費版並提供獨有功能，意味Telegram或放棄永久免費市場。（法新社資料圖片）

通訊軟件Telegram自推出以來，一直深受港人歡迎，其私隱系統和全面免費的功能也受到民眾的青睞，但Telegram的新發展方向或會令到不少人失望了。據悉，Telegram近日正研發「Telegram Premium」付費版並提供獨有功能，意味Telegram或放棄永久免費市場。

【科技一周回顧】個人資料私隱專員公署研封鎖Telegram　張敬軒推出NFT「HertzCity」

外媒《Gizchina》引述消息報道，Telegram正研發「Telegram Premium」付費版，訂閱了Telegram Premium的用戶將可享獨家功能。

據知情人士，手機開發工程師Alessandro Paluzzi在Twitter分享有關Telegram新發布的測試版本中可見，Telegram以「Telegram為聊天和媒體提供免費的無限雲端儲存」（Telegram provides free unlimited cloud storage for chats and media）形容新測試版本，缺少了「Telegram永遠免費」（Telegram is free forever）的標誌性口號；另外，測試版本中的圖像包括了反應（reactions）和貼紙（stickers），大眾推測這是正為付費版鋪路的小巧思。

知情人士Alessandro Paluzzi在Twitter分享有關Telegram新發布的測試版本。（Alessandro Paluzzi Twitter截圖）

事實上，近年有不少社交媒體也推出付費版本，如Twitter、Facebook、WhatsApp等，惟Telegram官方目前仍未證實消息真偽，相信於正式公布相關消息時，將會引起公眾關注。

【通訊軟件】「起底」訊息每周新增逾200個　個人資料私隱專員公署研封鎖Telegram

【Telegram】Telegram開發付費訂閱服務　推獨家Emoji及Stickers

責任編輯：文睿

蘋果最新5G手機iPhone SE（第三代）已正式開賣，被譽為「小野獸」的新iPhone SE到底有哪些強勁功能？本報記者就搶先上手試玩！

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