  • 29°C
香港時間 : 2022530日 (一) 20:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【青姐話】久旱逢甘露 邊瓣最正路？

iMTV＋ 19:30 2022/05/30

分享：

分享：

其他股評時段:

01:02 大市重整概況
11:27 羚邦集團 (02230)
19:21 東瀛遊 (06882)
23:00 呷哺呷哺 (00520)、九毛九 (09922)
26:29 騰訊控股 (00700)、阿里巴巴 (09988)
29:45 美團 (03690)
30:30 京東物流 (02618)
31:38 東軟教育 (09617)
38:23 VESYNC (02148)
38:23 海信家電 (00921)
39:01 聯想集團 (00992)
39:35 中國同輻 (01763)

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。

 

【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#iMoney網站: imoneymag.com

#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+

#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 青姐話

最新專欄文章 更多

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死
2022/05/23
【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死
【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢
2022/05/16
【青姐話】高山冇影蹤 低谷不是夢
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
2022/04/25
【青姐話】有殺錯冇放過 買貴就係買錯
【青姐話】二次尋底 有幾難睇？
2022/04/11
【青姐話】二次尋底 有幾難睇？
【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重
2022/04/04
【青姐話】港股表面放鬆 實質殺機重重
港股 京東集團—SW（09618） 京東（美：JD） 家電 阿里巴巴 運輸 騰訊 東瀛遊 中國 香港

上一篇文章

【央行加息】加息潮來臨　全球央行加息範圍達20年最大

下一篇文章

【俄烏局勢】路透：歐盟峰會就禁運俄油達成共識　惟管道運輸獲豁免
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【夢想本應翱翔@iM網欄】英國小子夥拍內地減碳專家創業　奪JUMPSTARTER可持續發展大獎
【夢想本應翱翔@iM網欄】英國小子夥拍內地減碳專家創業　奪JUMPSTARTER可持續發展大獎
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
【消費情報】戲院今日起放寬飲食 英皇推1元汽水、鬆餅 MCL推超平價爆谷
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
欲透過債劵建立多元分散投資組合？ 中國國債屬理想之選
與時並進的大師　ZENITH
與時並進的大師　ZENITH
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
保誠委任宏利亞洲區負責人 為集團新CEO
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
【理財智慧】又有藝人買儲蓄保險中伏 一文了解儲蓄保險伏位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款