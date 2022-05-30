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【Netflix】Netflix首創「煲劇賺NFT」活動 熱門動畫內藏9枚專屬NFT 吸引過萬人參與共鑄造11萬枚NFT

理財智慧 18:18 2022/05/30

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雖然近期 Netflix 不斷傳出裁員、訂閱數下降等負面新聞，但無阻 Netflix 跟上 Web3.0 的步伐，5月剛登場的熱門動畫《愛 X 死 X 機器人》，便內藏 9 枚專屬 NFT 等待一眾劇迷尋找。活動登場不久便吸引了全球過萬粉絲討論，據了解，目前已送出 11 萬枚 NFT。

【美國經濟】大摩預估美國孳息曲綫年底再倒掛 兩年債息料見3.25厘【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

根據活動官網資訊，是次影集結合 NFT 互動尋寶活動，合共推出 9 枚 NFT，內容主題取自影集內角色或劇情。所有 NFT 均為免費贈送，而鑄造則需要經由區塊鏈上的礦工來協助進行，因此參家者仍需自行交付手續費（Gas Fee）是必要。《愛 X 死 Ｘ 機器人》NFT，目前是在以太鏈上打造，因此取得過程中，需要用少量以太幣（ETH）來支付手續費。

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

作為Netflix史上首次推行NFT行銷，活動引起廣大關注，對此，Netflix 回應時則表示無意藉此獲利，活動純粹希望回饋劇迷。

【帶你睇盤】鄰近葵芳站　收租自住皆宜　高層兩房首期58萬【下一頁

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記者：鄭日棱

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