【電動車】高盛：電池金屬牛市已結束　鋰價明年跌7成

電動車日益普及，振提相關電池金屬的價格。不過，高盛表示，隨著大批投資湧進市場想分一杯羹，鋰、鈷、鎳等電池金屬的大牛市將結束，價格或在未來兩年大幅下跌。

Nicholas Snowdon，Aditi Rai 等高盛分析師周日（29日）稱，「投資者充分意識到，電池金屬將在21世紀全球經濟中扮演關鍵角色。」盡管需求呈指數級成長，但由於投資者的熱情追捧導致供應過剩，高盛認為如今電池金屬牛市已結束。不過，高盛表示，這些電池金屬的長期前景依然強勁。

高盛預料，鋰價將「大幅修正」，今年鋰價平均將低於每噸54,000美元，較逾60,000美元的現貨價格下跌，到明年將進一步降至略高於16,000美元。

明年鈷價可能從目前的平均每噸約80,000美元，降至59,500美元。分析師預計，年底前鎳價可能會再漲近20%，至每噸36,500美元，之後在「基本面壓力」下將再度走低。不過，分析師說，這些金屬價格可能在2024年後再度飆漲。

高盛表示，在這個十年的後半段，供應過剩終為電池金屬打下基礎，需求將持續升溫，超越目前供應增長步伐。」

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責任編輯：黃苑筠