【疫市筍工】英國小島聘請小學校長　年薪61萬教4個學生

香港曾經有為教育放棄高薪厚職的「五個小孩的校長」，在英國蘇格蘭最北部的一個小島中，亦正在聘請一名「四個小孩的校長」，但與前者不同的是，今次受聘的校長年薪近61萬港元，還可以免費入住在有3間睡房的大房子。

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綜合外媒報道，這個名為Foula的英國島嶼，位於設得蘭群島以西26公里，佔地約12.7平方公里，相當於香港面積約八十七分之一，常住人口只有28人。唯一的學校坐落於島嶼的東部，為免受大西洋天氣的影響，校舍設有托兒所、廚房、社區禮堂和太陽能電池板。

目前島上只有四名小學生，和一名幼童，受聘人士在前往當地後，將與3名兼職人員，負責5名孩童在小學和托兒所的校園生活。

由於Foula位置偏遠，提出是次職位招聘的設得蘭群島議會表示，受聘人士需用備「積極進取的態度、遠見、精力、主動性、良好的溝通技巧和自律」的品質。身兼島上機場的消防員和負責水電供應的維修工人的島上居民Ken Gear也指， Foula的生活並不適合所有人，需要非常獨立才能居住於在該地，但對於喜歡生活節奏較慢、熱情好客的社區、親近自然的體驗，

它可以是田園詩般的家園。

而受聘人士除了可獲年薪61,374英鎊（約61萬港元）的薪酬，當中包括每年2,397英鎊（約2.4萬港元）的遙遠島嶼津貼和每年3,237英鎊（約3.2萬港元）的遠程學校津貼外，更被安排入住島上一間設有三間睡房的房屋，當中所涉及的搬遷費用亦獲全數資助。

有興趣的人士現可於設得蘭群島議會網站中提交申請，惟當中需列明申請人是否已於蘇格蘭綜合教學委員會（GTCS）註冊，或是否正等待GTCS確認其註冊。

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責任編輯：殷凱怡

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