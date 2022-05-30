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【コメダ珈琲店】日本名古屋コメダ珈琲店攻港　永旺AEON加快香港發展餐飲連鎖專門店

股市 17:23 2022/05/30

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【コメダ珈琲店】永旺AEON在港引入日本名古屋コメダ珈琲店　加快在餐飲連鎖專門店方面發展

永旺百貨AEON （00984） 與日本Komeda訂立區域特許經營協定」，將於香港引入名古屋「 珈琲所コメダ （KOMEDA） 珈琲店 」。コメダ珈琲店是一間提供全面服務的咖啡連鎖店，起源於日本咖啡店文化的發源地名古屋。截至4月底，コメダ珈琲店在台灣和上海共開設33間店鋪，特別是在台灣，店鋪已擴展到台北、台中、台南和高雄。

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永旺百貨執行董事兼 董事總經理菅原功表示，經歷了疫情的新常態下，大眾對民生消費品及具質素的餐飲服務需求上升，過去一年多，於市道低迷及商鋪租金回落的情況下，AEON香港不斷拓展小型專門店業務並取得成功，是次新戰略合作，為AEON香港首次與日本知名咖啡連鎖店聯手，將加快AEON香港在餐飲連鎖專門店方面的發展。

AEON香港近年更積極開設小型專門店，包括最新的Daiso Japan及ものも の Mono Mono，引入多元化的貨品及服務。

相關文章：【零售股業績】永旺AEON末期息2仙　股息率4厘

相關文章：【AEON母企】永旺以3730萬租啟德體育園舖 2023年開「AEON STYLE 啟德」

港股 永旺（00984） 名古屋 餐飲 香港 日本
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