【酒吧業】酒吧打碟屬現場表演？　梁立仁：現行相關規定有灰色地帶

▲ 蘭桂坊協會總監張素媚表示，只要風險可控，業界亦積極配合政府的防疫規定，有信心顧客會繼續光顧酒吧及食肆。（資料圖片）

中環有兩間酒吧先後出現感染新冠病毒群組，蘭桂坊協會總監張素媚表示，會引起顧客及市民擔心是很正常，但認為只要風險可控，業界亦積極配合政府的防疫規定，有信心顧客會繼續光顧酒吧及食肆。

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根據現行防疫規定，酒吧不得安排現場表演，張素媚表示，有小部分業界可能不太了解相關規定，可能會有現場播歌，小部分客人在消遣時可能因忘形而忘記戴回口罩。她強調，協會有向業界說明，所有在現場人士，除了在枱邊飲食外，其他時間都不可除下口罩。

張素媚反映，協會曾向食環署查詢，食環署回覆表示打碟播音樂都屬於現場表演。她解釋，可能由於防疫規定內沒有寫明，所以有些業界或有忽視，認為是個別事件，相信大部分商戶均有嚴格及認真對待政府的防疫規定。

駐場DJ酒吧多集中在中環

持牌酒吧會所聯會創會會長梁立仁則提到，約有1成酒吧有駐場DJ播音樂，較多集中在中環區。他認為，打碟是否屬現場表演，是不同角度問題，現行相關規定有灰色地帶。駐場DJ不會與顧客有直接接觸，亦有保持距離。惟他亦指出，如果有DJ駐場，就應該跟足防疫規定，包括戴好口罩及保持適當距離。

梁續稱，根據現行法例，酒吧如果容許顧客在場跳舞，要另外申請牌照，在場內劃分出跳舞的區域，但現時已很少酒吧會申請相關牌照，亦不會刻意劃出跳舞區。相信業界對於防疫規定要「跟足些」，要提醒顧客離開座位戴口罩。

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責任編輯：李智美