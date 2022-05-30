【大新2356】大新銀行八成分行「無紙化」　其餘冀今年完成　賀75周年7.24辦免費搭天星

大新銀行 （02356） 副行政總裁王美珍表示，該行目前在港有40多間分行，當中八成分行已數碼化、無紙化模式進行銷售和提供服務，其餘兩成分行因有改動、裝修而較遲推行無紙化，希望今年內亦完成推行無紙化。

王美珍指，隨疫情受控後，料中小企生意好轉後，會啟動發展業務，故該行冀從中協助，針對中小企開戶難，最近亦開設多間中小企中心協助客戶開戶。

75周年會否派特別息？ 大新王美珍：適當時候會有適當安排

該行今宣布慶祝成立75周年活動，包括：7月24日星期日舉辦天星小輪免費乘搭日；6月13日至8月26日間舉行大抽奬，送出750份獎品包括7500港元信用卡簽帳額等。

被問到會否為成立75周年派發特別息？王美珍稱，適當時候會有適當安排，惟現時要努力做好業務，希望這是回饋股東的最好方法。提到該行存款利率，她說外圍利息上升是預期之中，該行存款利率會因應利息走勢而上升，以保持競爭力。

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