【內需股】 上海再推紓困措拖 加大力度促進疫後復甦 內需股顯著造好

內地疫情見緩和，深圳及上海等一綫城市均出台刺激消費的經濟方案，最新有上海昨日（29日）公布的《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，刺激體育用品、餐飲及啤酒等內需股造好。

【大行報告】大摩降內房今明兩年盈利預測 行業仍存四大風險 調整14隻內房股目標價【見下頁】

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藍籌股中，表現最好的頭3隻股份均為內需股，其中李寧（02331）為表現最好，一度升12.5%，高見59.25元，收報58.45元，仍升11%，成交額24.4億元；其次為海底撈（06862），曾高見14.8元，最多升逾一成，收報14.68元，仍升9.7%，成交額5億元；華潤啤酒（00291）亦升8.2%，收報48元，成交額10.6億元。

上海剛出台的《上海市加快經濟恢復和重振行動方案》，宣布50條助企紓困措施，自6月1日起實施。當中指明對餐飲、零售、旅遊、民航、公路水路鐵路運輸等5個特困行業，從4月起階段性緩繳社會保險費單位繳納部分。另外對餐飲、零售、旅遊、交通運輸、文體娛樂、住宿、會展等受疫情影響嚴重的困難行業，發放援企穩崗補貼，包括對於困難行業不裁減人的給予每人600元人民幣補貼、對於職工培訓的給予每人600元人民幣的補貼。

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記者：郭秀慧