【MPF】駿隆：5月份強積金人均蝕4670元　股票基金回報負2.9%

▲ 駿隆指5月份強積金人均蝕4670元，股票基金回報負2.9%。

駿隆公佈截至5月23日止的5月份強積金表現，期內整體基金回報為負2%，人均蝕4670元。單計股票基金，5月回報為負2.9%、固定收益基金回報為負0.1%，混合資產基金回報為負1.8%。港股基金5月回報為負3.2%，大中華股票基金5月回報則為負3.3%。

倘由年初起計，強積金整體回報為負12.4%，人均累計蝕32476元。股票基金、固定收益及混合資產基金期內回報分別為負15.8%、負3.2%及負13.4%。

駿隆指5 月股票市場仍受通脹及經濟衰退憂慮而表現低迷。Gain Miles 駿隆執行董事王玉麟提醒，強積金屬長遠投資，投資者無需過分擔心短期數月的價格升跌，以避免不理智的投資決定如「低賣高買」。而投資市場短期波伏較大，若過度轉換基金或會蒙受損失，建議投資者以長線退休投資為目標安排強積金的部署。

王玉麟又指，駿隆預期未來1年市場較波動，投資者應審慎投資。市場升跌將受美國加息、環球通脹升溫、俄烏戰爭不穩定性以及中國疫情發展等主要因素影響。在美國加息週期，預期債券回報表現未必理想，投資者宜審慎投資該資產類別。

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