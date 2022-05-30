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【公關大娜移@iM網欄】說好香港故事 各說各話欠指揮

名人薈萃 17:50 2022/05/30

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《無窮之路II》正在內地如火如荼地拍攝，讓人引頸期待，這個專輯借貝兒之口說中國的脫貧故事，題材正路、風光明媚，中港觀眾看得零舍開懷。這類借助美人靚景的說故事手法，幾乎百發百中。

內地第一網紅李子柒拍的古風視頻，介紹柴米油鹽醬醋茶，展現美輪美奐的復古之風，令千千萬萬海內外粉絲拜倒其石榴裙下，也非常頂呱呱！

【青姐話】國策愛理不理 港股半生不死

講好故事推廣香港

香港磨刀霍霍要重新出發，絞盡腦汁如何向世界說好聽的故事，讓世人重新愛上這顆東方明珠；頭炮離不開高薪聘請跨國公關巨擘，出名的說書人，說甚麼、如何說、向誰說、說多久？大前提是找到可觀的故事題材，再配合好的載體持續發放，而我們最擅長花錢、撒手讓別人去做，譬如去年雷聲大雨點小的Consulum。

國際公關公司Consulum投得香港政府宣傳項目設計多款網上宣傳海報

著名品牌各有故事

品牌故事的策劃，大到國家，小至企業，誰能持久地講動聽的故事，誰就會贏。法國著名礦泉水伊雲聲名鵲起，源於1789年時患有嚴重腎病的Lessert侯爵喝了這小鎭甘泉後，不藥而癒，後來連拿破侖都前來賜名Evian，這個傳奇講足233年。勞力士堅不可摧，居功於它常常與運動員、冒險家扯上關係，1927年Mercedes女士戴着勞力士手錶橫渡英倫海峽，十幾個小時浸游大海仍分秒不差，其功能不言而喻。

在19世紀有位游泳女將梅塞迪絲吉莉絲（Mercedes Gleitze）曾將勞加士（Rolex）手錶掛在脖子上橫渡英吉利海峽，成為一時佳話。

欠唱好香港指揮家

令人津津樂道的香港故事也俯拾即是，我們擁有平台（媒體）、有高知名度的說書人（明星、網紅、名人），卻欠缺組織性，各家自掃門前雪，網紅掛住帶貨、明星只顧拍真人秀、政經名人網宣未成氣候。若能夠將各自5至7位數的粉絲量凝聚起來，足以影響大勢。政府常常強調缺人，我們其實欠缺唱好香港的指揮家，而非獨立的樂器手，3種職級同為一位司長撰寫講稿，工種重疊，實在太過荒謬。

說好香港故事時，要把持四大原則：

1. 以受眾為中心
2. 堅持高質的出品
3. 內容不是單純地發放訊息
4. 注重激發受眾的參與和分享

如果搞搞「Hong Kong Sevens」和「Art Basel」幾個例牌國際show，就算是功德圓滿，未免太敷衍。整天高舉香港為國際金融中心，卻連一位具代表性的說書人都尚未培養出來。蔡菜館創辦人孫美華粉絲過百萬，卻去東瀛發展了；謝霆鋒的「十二道鋒味」也屬浙江衛視的製作⋯⋯我們剩下的只有：瑜珈、美粧，和無盡的帶貨，還有令人忍俊不禁的Lucy。龍應台Facebook 的「都蘭山中野書」，記錄她在地生活的點滴，如果我們也有自發地為這方水土說故事的人，那該有多好！

維港夜景蜚聲國際

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

Facebook：公關大娜移

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