【消費情報】7仔預購型格高達戶外用品 可愛P助與粉紅兔兔家居用品 香港限定鮮果直送

夏日將至，今期「7仔預購」準備了多款不同類型產品，包括高達型格風的戶外用品、P助與粉紅兔兔系列家居用品、任天堂最新Switch 遊戲，以及來自世界各地的新鮮水果，預購日期由6月1日起至6月14日為止。

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預購流程很簡單，首先點撃進入7仔預購，儲存「產品條碼」圖像。其後於7-Eleven出示「產品條碼」及付款。於取貨日期，憑收據到同一店舖領取貨品，並保留收據作保養用途。

高達型格風的戶外用品

1. 高達Zeon家庭休閒營帳（預購價：329元）

休閒營帳組裝後約尺寸約 125x105x100cm，帳篷內部可容納3-4個小朋友，一家人家庭樂就最適合。可以快速變帳篷，簡單輕鬆就可以戶外郊遊，輕巧設計並備有手挽袋，方便攜帶及使用後摺疊收藏。配備固定工具，不怕移動。適合於戶外、沙灘、公園等場地使用。

2. 高達Zeon戶外輕便袋(紅色/ 綠色)＋冰感毛巾（預購價：329元）

兩用袋尺寸為260x160x50mm，提供2款顏色選擇，分別有綠色及紅色，顏色容易配搭，可成為日常配件。另外，除了可當作腰包亦可斜孭，同時有多個小袋及拉鍊存放空間，方便放置不同物件，型格又實用！可按需要隨意調節腰包長度及鬆緊，以配合不同的身形。冰感毛巾尺寸為850x300mm，可帶出戶外運動時用。

3. 高達Haro地毯 （預購價：219元）

Haro 客廳地毯是動畫中的吉祥物的造型地毯， 尺寸為600mm（直徑） ，物料採用法蘭絨，搶眼奪目的顏色作為裝飾及地毯都十分適合， 輕鬆打造高達迷型格家居。

4. 高達Zeon戶外防水袋（預購價：269元）

高達戶外防水袋可放入貴重物品，當下雨天或到沙灘玩樂時，物品都可以保持乾淨。20L雙肩防水包，防水、防雪、防塵。適合各式野外活動適用，如露營、遠足、划艇、釣魚、浮潛、潛水、滑雪等，十分實用。

5. 高達可摺儲物箱 （預購價：369元）

高達可摺儲物箱的容量夠大，可放入動畫的周邊商品，或日常使用都很實用。 多功能設計左右可打開，方便不同場合便用。 配上木蓋除可加強高達風格外，更可增加實用性，可作戶外小枱使用。 （開合後尺寸：500x350x300mm；摺合後尺寸：500x350x120mm）

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P助與粉紅兔兔系列家居用品

6. P助與粉紅兔兔保冷袋 （預購價：199元）

細小輕巧的保溫袋，方便日常帶飯、野餐或 到超市購買冰鮮食物都可以使用。 粉紅色的外型，充滿少女心。（尺寸300x220x250mm）

7. P助與粉紅兔兔摺合枱 （預購價：199元）

大小適中的摺合枱適合家居作為茶几或小朋友作飯枱使用，尺寸為 600x600x275mm。附加高腳可把小桌加高，共有3個高度選擇，分別為27.5cm、35cm或43cm。

8. P助與粉紅兔兔野餐墊（預購價：199元）

色彩活潑繽紛的野餐墊，會令人樂於外出到戶外享樂，尺寸為1,500x1,200mm，適合一家大小或與朋友聚會時使用。

9. P助與粉紅兔兔儲物椅（預購價：199元）

P助與粉紅兔兔儲物椅，尺寸為330x330x310mm。作為擺設或儲物作用都非常適合小家庭，粉嫩的顏色為家居增添生氣。

10. P助與粉紅兔兔抱枕（2款）（預購價：299元）

P助與粉紅兔兔抱枕分別有粉紅色兔兔及白色的P助兩款，抱枕採用了柔軟質地的布料及珊瑚絨，加上合適的大小，令家居的佈置更有精緻可愛感覺。尺寸分別為350x330x160mm（卡娜赫拉）及 330x250x160mm（P助）。

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任天堂最新Switch 遊戲

11.《FIRE EMBLEM 無雙 風花雪月》（預購價：428元）

任天堂最新Switch 遊戲《FIRE EMBLEM 無雙 風花雪月》，3個國家、3種命運，以及您的另一個故事。以由3股勢力所統治的大地芙朵拉作為舞台，描繪了彼此的正義互相交錯的戰場的《Fire Emblem 風花雪月》。本作繼承了原作的世界與人物角色，交織出或許同樣在芙朵拉大地中發生過的全新故事。

12.《MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK》DLC下載序號卡（預購價：288元）

【新增內容】令《MONSTER HUNTER RISE》的世界變得更廣闊和更有樂趣的超大型新增內容。新的魔物和原野正在等候獵人們的來臨！需要擁有另售的《MONSTER HUNTER RISE》遊戲本篇才能使用此新增內容。完成《MONSTER HUNTER RISE》的「集會所★7的任務 雷神」後便能開始《MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK》的新故事。

13.《MONSTER HUNTER RISE + SUNBREAK》組合包盒裝版（預購價：488元）

【組合內容】《MONSTER HUNTER RISE》遊戲本篇，超大型擴充內容《MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK》。組合版內藏《MONSTER HUNTER RISE》遊戲卡和《MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK》下載序號卡。

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世界各地的新鮮水果

14. 鳥取產伯耆蜜瓜（預購價：428元）

聆聽莫札特音樂長大的伯耆蜜瓜。鳥取農夫細心栽培的伯耆蜜瓜──超乎想像的超爽、甜、多汁。（重量：約2.3kg；甜度：16度以上；產地：日本鳥取縣）

15. 泰國干腰榴槤（2個；約2kg/個）（預購價：599元）

泰國干腰榴槤擁有獨特甜味，產量稀少，果肉稍少。呈鮮黃（介於金枕與寶石球）、核大、香濃清甜、甜度較高。味道最香濃，口感黏口，豐厚柔軟細滑。外殼圓潤青色、刺細且長、果柄特長。

16. 台灣愛文芒果（14-18個；共約5kg）（預購價：488元）

從台灣新鮮直送到家的愛文芒果形圓潤、顔色鮮艷、香氣濃鬱、甜度高達15-18度，是夏天不可錯過的水果之一。

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責任編輯：嚴浩文