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塞爾維亞懶理歐盟制裁 與俄敲定天然氣貿易

環球社會熱點 17:10 2022/05/30

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歐盟為阻止俄羅斯持續對烏克蘭戰爭，向莫斯科政府發出多道制裁。然而，同為歐洲國家的塞爾維亞懶理歐盟的制裁，宣布與俄羅斯達成3年的天然氣貿易協定，並稱交易對塞國發展十分有利。

歐盟未就禁運俄油達共識 管道方案爭中歐支持 【下一頁】

塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）周日（29日）表示，已與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）通話，雙方達成3年的天然氣貿易協定，並稱內容將有利塞爾維亞。武契奇更向普京表示，希望可以盡快恢復和平。

據悉，協定將在俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）於6月初訪問塞爾維亞時簽署。由於歐盟部分成員國已切斷俄羅斯天然氣供應管道，暫時未知塞爾維亞如何從俄國接收天然氣。

俄羅斯海上油輪原油量創新高 達6200萬桶 【下一頁】

俄烏戰爭爆發後，作為歐盟成員候選國的塞爾維亞宗有明確譴責俄羅斯，武契奇其時亦表明，塞爾維亞不會跟隨西方國家制裁俄羅斯。塞爾維亞政壇亦批評西方國家向其國家施壓，要求加入制裁，揚言即使加入歐盟機會被抹殺，亦會拒絕受壓實施制裁。

塞爾維亞早於2009年已提交申請，希望加入歐盟。但審批及談判冗長，估計談判最快在2024年底完結，塞爾維亞料2025年可獲批加入。武契奇曾表示希望帶領塞國加入歐盟，但近年與俄羅斯關係反而更密切。

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責任編輯：吳漢培

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