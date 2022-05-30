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美國成印度最大貿易夥伴 超越中國

環球社會熱點 17:19 2022/05/30

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美國和印度經濟聯繫進一步加強，美國超越中國，成為印度最大貿易夥伴。美印最新年度雙邊貿易額逾1,194億美元（約9.3萬億港元），按年升48%。而最新中印雙邊貿易額亦逾1,154億美元（約9,002.8億港元），按年增幅較小。

美國逾3成首置者「靠父幹」 29歲以下近8成 【下一頁】

美國商務部數據顯示，美國與印度雙邊貿易額在2021至2022年度，已達1194.2億美元，較2020至2021年度的805.1億美元（約6,280億港元），增加48%。

印度美國出口由516.2億美元（約4,026.4億港元）增至761.1億美元（約5,936.6億港元）；而進口則從290億美元（約2,262億港元），增至433.1億美元（約3,378億港元）。

中印貿易方面，雙邊貿易總額1,154.2億美元，較上一年度的864億美元（約6,739.2億港元）亦有上升。

聯合國大幅下調全球經濟增長預測 4%減至3.1% 【下一頁】

印度對中國貿易逆差從上一財政年度的440億美元（約3,432億港元），增至729.1億美元（約5,687億港元）。而美國亦是少數與印度有貿易順差的國家之一，貿易順差上年度328億美元（約2,558.4億港元）。

貿易專家認為，隨著美印進一步加強經濟聯繫，雙邊貿易增加趨勢將在未來數年內維持。印度出口商聯合會（Federation of Indian Export Organisations）副主席Khalid Khan表示，各跨國企業正將原本在中國的業務分散至印度等其他國家，而印度加入美國主導的「印太經濟框架」（IPEF），亦有助進一步促進兩國經濟聯繫。

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責任編輯：李俊儀

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