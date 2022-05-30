【糧食通脹】新加坡銀行：亞洲國家農作物出口限制致市場價格投機行為　加劇糧食通脹

▲ 【糧食價格】俄烏戰爭保護主義令農業價格上漲 或觸發新興地區政局不穩

近日亞洲多國，如印度、印尼和馬來西亞等地均限制特定食品入口，環球糧食供應面臨短缺，價格提升。新加坡銀行高級商品策略師沈茂雄發表研究報告指出，對農作物施加出口限制，會時常引致市場價格投機行為，進而加劇食品通脹。

俄烏均為糧食出口大國 戰爭持續令糧食和肥料均減少

研報指出，新冠疫情令勞動力受限制，而且旱災，令農產價格在疫情間持續上升，俄烏戰爭更加劇擾亂供應，亦影響食品價格。鑑於貨幣貶值和來自黑海地區的進口份額，高食品通脹可能會對新興市場的消費者造成更大的壓力，特別是在北非和中東。

研報續指，俄烏戰爭不止限制糧食和葵花籽油供應，俄羅斯和烏克蘭的麵粉和粟米分別佔全球供應達30%和15%，在戰爭下影響兩國海運和農作物生產，令糧食供應受限制，而俄羅斯是出口植物肥料大國，供予巴西、美國、中國以及部分歐洲國家，可見俄烏戰爭從根源嚴重影響糧食供應。

報告又提到，受早前熱浪天氣影響，糧食失收，印度已限制小麥出口，馬來西亞限制家禽出口，印尼亦暫停棕櫚油出口。出口限制常導致短缺，加劇食品通脹。

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