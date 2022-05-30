▲ 【科技股表現】工信部：首4個月互聯網企業收入增速略回升至2.7% 惟利潤跌幅擴大至25.4% 生活服務行業收入大插20.2%

內地科網股首季業績陸續放榜，不乏企業受累3月起疫情重燃，首季收入無可避免放緩，工信部今日表示，今年首4個月規模以上互聯網和相關服務企業收入較首3個月的增速小幅回升，利潤總額降幅擴大，研發費用加快增長。工信部點名信息服務及數據服務行業收入增速高於平均水平，然而生活服務行業收入跌幅再擴大。

工信部稱，今年首個4月，互聯網企業完成業務收入4437億元（人民幣，下同），按年增長2.7%，增速較首季的1.4%提高1.3個百分點。

互聯網企業首4月利潤跌25.4%

此外，1至4月份，互聯網企業營業成本按年增長7.0%，增速較1至3月份提高2.6個百分點；實現利潤總額321.4億元，按年下降25.4%，降幅較首季擴大15.1個百分點。然而首4個月研發經費約250.9億元，按年增長10.4%，增速較1至3月份提高2個百分點。

信息服務領域企業增長較快，工信部指，1-4月份，以信息服務為主的企業，包括新聞資訊、搜索、社交、遊戲、音樂視頻等，互聯網業務收入按年增長8.2%，增速較首季提高1.1個百分點，高於全行業整體增速5.5個百分點。

生活服務領域企業收入按年下降20.2%

生活服務領域企業收入降幅擴大，首4個月，以提供生活服務為主的平台企業，包括本地生活、租車約車、出遊旅行、金融服務、汽車、房屋住宅等，業務收入按年下降20.2%，降幅首季擴大2.8個百分點。

互聯網數據服務企業則高速發展，1-4月份，互聯網數據服務，包括雲服務、大數據服務等，業務收入423.1億元，按年增長30.4%，高於全行業整體增速27.7個百分點。

工信部今年曾調整統計口徑

值得留意是，工信部曾調整統計口徑，規模以上互聯網和相關服務企業口徑由上年互聯網和相關服務收入500萬元以上調整為2000萬元及以上。

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