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【港元定存】港元定存最高息7.01厘最後召集 中小行搶閘再加息

16:49 2022/05/30

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港元定期存款，最高息7.01厘。

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5月倒數，市面不少港元定期存款將於明天（5月31日）截止，包括由眾安（ZA Bank）提供，冠絕全城的3個月年息7.01厘，現正最後召集。不過，另有中小行已率先搶攻，今天（30日）暫有1間港銀加息，集友大幅上調1年期息率0.6厘，新息率至1.9厘；半年期年息亦加0.4厘至1.5厘；3個月期年息也提高0.2厘，新報1.05厘。專家料，加息搶存戰至少維持1個月，因半年結快到，大小行須在半年關前粉飾中期業績，上周已多達12間大小行加息，最吸睛的是，滙豐（HSBC）及恒生 （00011） 破天荒勁加。

目前至少有4行的港元定存特惠息於明天屆滿，除眾安外，包括華僑永亨為綠債 （04252） 退款客提供1年享2.3厘息，以上限1000萬元計，期內賺息23萬元。渣打香港 （02888） 一年息率有2.2厘，工銀亞洲388天的2.2厘年息。至於富邦，則剛把一年享2.4厘延至6月底才截止。

1年人民幣定存息最高2.9厘 罕現破頂息率【下一頁

此外，眾安發言人於上周五（27日）回應本報查詢指，關於ZA Bank開戶保證定存高息的推廣，合資格新用戶於5月31日或之前，憑指定邀請碼成功開立ZA Bank帳戶，可獲加6.4厘定期存款加息券，適用於最高兩萬元的3個月定期存款，加上現時3個月定存的基本利率0.61厘 ，用戶可享合共7.01厘利率。

眾安發言人續指，推廣期後，3個月港元定期存款的基本利率為0.61厘，之後或會因應市場情況而有所更改。用戶每次透過ZA Quest完成任務，將獲得1個扭蛋抽取隨機獎賞，有機會得到加息券。

然而，也有中小行在6月未開局已開打搶存戰，連環加息的集友，剛亦把7天期享5.8厘年息的截止期，順延至6月底。專家認為，本周三（6月1日）已踏入半年結，料業界盡量維持較高息，以免流失客戶，再者，為本港經濟於下半年逐漸復甦早作備戰，高息吸存有更多貸款出路。

經歷5月的港元定存搶存戰，現時1個月年息以滙豐的5厘居首，但須成功完成指定的股票獎勵計劃等附帶條件。至於半年期年息以大新 （02356） 的1.9厘稱冠，一年期息率是富邦的2.4厘奪冠。

大摩：年底美國債息倒掛　儲局資產負債表或降至6.5萬億美元【下一頁

全城緊盯美息後向，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡今午回應本報查詢指，目前該行預計聯儲局將於6月和7月分別加息50個基點，並在年内餘下會議各加息25個基點，合共加息多5次，累加175個基點。而6月16日的會議，主要關注最新通脹及失業率預期，以及最新點陣圖。

李若凡預期，暫時美滙指數可能在105左右遇阻，下方支持位為101.3及100，年底目標價為101.1。

此外，港滙約在7.849徘徊，李若凡認為，港匯料在聯儲局進一步加息後，因套息交易而再度觸及弱方兌換保證水平。今年第四季左右港銀可能加優惠利率（P）。至於銀行於今年底的總結餘，視乎聯儲局的加息速度，若以該行目前預期的步伐加息，年底總結餘可能跌至1000億元左右。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

富邦銀行 渣打集團（02888） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 眾安銀行 虛擬銀行 加息 美國聯儲局 港元定期存款 定期存款

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【美元定存】半年美元定存息最高2.3厘 大小行重手加存息
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