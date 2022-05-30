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【2022焦點新盤】日出康城11B期命名「凱柏峰I」　共提供592伙　最快6月推售

股樓投資 16:40 2022/05/30

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由港鐵（00066）、信置（00083）、嘉華國際（00173）及招商局置地（00978）合作發展的將軍澳日出康城第11B期，正式命名為「凱柏峰 I Villa Garda I」。凱柏峰I共提供592伙，現尚待批預售樓花同意書，發展商表示，項目最快有機會於6月起推售。

發展商表示，凱柏峰I共提供592伙住宅單位，戶型涵蓋一房至三房，迎合不同買家需要。項目待批預售樓花同意書，現時正積極籌備售樓説明書及示範單位。項目主打一至兩房戶型，兩款戶型佔全盤約九成，而售價將參考同區樓盤價格。

日出康城第11B期凱柏峰I地盤位置

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資料顯示，日出康城11期分三期發展，共提供約1,880伙單位，是次命名為項目第B期「凱柏峰I」，涉及592伙，預計落成日期為2024年10月底。

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撰文 : 謝昕蕎

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