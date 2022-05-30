【奶粉供應】美國奶粉供應短缺遲遲未解　葵花籽油斷供再加劇原材料短缺

▲ 美國嬰兒配方奶粉供應短缺問題遲遲未解，如今卻又因俄烏戰爭導致新的問題出現。（法新社圖片）

美國嬰兒配方奶粉供應短缺問題遲遲未解，如今卻又因俄烏戰爭導致新的問題出現。

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由於許多配方奶粉會添加葵花籽油作為脂肪，但俄烏戰爭爆發後，葵花籽油最大出口國烏克蘭供應受阻，出貨量幾乎為零，奶粉荒也因此再度加劇。

數據公司Datasembly的報告顯示，美國嬰兒配方奶粉缺貨率4月達30%，5月初升至43%，而截至5月22日，全國嬰兒配方奶粉缺貨率上升至70%，較前一周的45%有明顯增長。

亞培2月關閉工廠 今情況更差

華爾街日報報道，在美國最大配方奶粉生產商亞培（Abbott Laboratories）今年2月關閉一間工廠，並召回部分配方奶後，美國配方奶粉供應陷入危機，短缺狀況已經持續數個月，如今情況更差。

不少生產商均會使用葵花籽油作為產品添加關鍵脂肪，根據美國農業部，烏克蘭一直是葵花籽油最大的出口國。

但自俄烏衝突升級以來，葵花籽油出貨量降至極低水平。烏克蘭農業範疇投資的私募股權公司SigmaBleyzer LLC，其行政總裁Michael Bleyzer表示，該企每年通常能生產5萬噸葵花籽，惟受到俄烏衝突影響，預計這個生長季產量只能達到平時水平的一半。

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責任編輯：李智美