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美佛州10歲男童威脅發動槍撃 警方高調拉人

環球社會熱點 16:31 2022/05/30

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美國德州發生嚴重校園槍撃案後，當地社群及民眾均提高警覺。佛羅里達州警方指，一名10歲男童發送短信威脅要發動大規模槍撃案，已於上周六（28日）被捕。當地警方表示，會認真調查任何潛在威脅，確保孩子安全。

德州槍擊生還者曝更多細節 警方逾一個鐘先撃斃槍手 【下一頁】

佛羅里達州李縣警長Carmine Marceno發表聲明指，當地就讀於Patriot Elementary School小學5年級的10歲男童，發短信威脅要發動大規模槍擊案，警方於上周六晚上拘捕該名男童，他被戴上手銬及帶上警車。

Marceno表示，男童發送相關短信後，引起警方的學校威脅執法小組重視，立即對此進行調查。由於男童只得10歲，案件交由青年服務刑事調查部接手。

美司法部將調查德州槍擊 執法部門行動是否有不足 【下一頁】

Marceno批評發生德州校園槍擊悲劇後，這名男童作出威脅舉動十分不當，警方最重要確保孩子安全。Marceno續指，男童製造虛假威脅，他將承受後果。

他強調，當地學校受法律及秩序保護，警方毫不猶豫對所有威脅展開調查。

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責任編輯：郭麗明

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