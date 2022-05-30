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【生物認證】印度警告慎用國營生物認證引恐慌　兩天後撤回聲明補鑊

科技 16:30 2022/05/30

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印度政府近日更發表聲明，警告國民不要胡亂分享國營生物認證系統Aadhaar。（法新社資料圖片）

生物認證系統被廣泛使用，由解鎖智能電話到出入境過關均有應用，便利大眾生活的同時，也引起公眾對該生物認證系統的私隱擔憂。印度政府近日更發表聲明，警告國民不要胡亂分享國營生物認證系統Aadhaar，使當地人民感到恐慌，最終印度政府撤回聲明並道歉。

【網絡攻擊】DDoS大規模攻擊年增兩倍　破壞系統限制合法使用者權限

據路透社報道，印度政府於上周五（27日）發表聲明，警告人民不要與任何組織，如酒店和戲院，分享自己的生物認證系統數據副本，否則會被不法分子濫用。消息發布後，即引來當地人民恐慌，甚至有當地網民表示曾入住100多間酒店，他們都保留了自己的生物認證數據副本，擔心個人身份會被濫用和冒充。

然而，印度政府於聲明發布後兩日（29日），便以「可能存在誤解」撒回聲明，並重申Aadhaar生物認證系統有足夠的功能來保護用戶的身份和隱私，只建議用戶「正常審慎」使用。

據悉，民眾可下載Aadhaar生物認證系統的應用程式「mAadhaar」，程式內會為用戶提供一張虛擬卡，卡內的特定編號已綁定了用戶指紋、臉部照片和眼睛虹膜數據等。

事實上，早於2018年，印度高等法院已提出對該系統私隱安全的質疑，相信是次風波將會使大眾重新審視系統的可靠程度。

【數碼身份證】英國將認可數碼身份證　無須出示實體證明即可進戲院

【文化傳承】內地料2025年前建中央數據庫　推動國家文化發展

責任編輯：文睿

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