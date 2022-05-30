▲ 【美股焦點】美股已見底？ 分析指熊市中在超賣及平淡倉之下亦會出現急彈

美股上周大幅反彈，標普500指數在五天內上升超過6%，較前一周3810點低位反彈9%，結束連跌7周，創下2020年以來的最強升勢。不過，市場分析師卻並不認為這是牛市的開端，反指在熊市的平淡倉下，亦會出現急速反彈。

上周幾乎所有主要資產都上漲，投資級別債券和高收益債券分別上漲1.5%和2.7%，均創下近兩年來最好的一周表現，惟只有美元和加密貨幣下跌。不過，市場並非一面倒看好，Themis Trading LLC股票交易聯席主管Joseph Saluzzi認為，早前市場跌到這個地步，不需要太力氣股票就能反彈，而且這些反彈速度很急。他又指，在熊市中，暫時由情緒和平淡倉主導，並以幾乎一致的方式推高價格是完全正常的。

另外，SoFi 投資策略主管Liz Young接受外電訪問時表示，「現在不是你試圖追逐所謂的底部、高位或拐點的時候，因為老實說，拐點每天都在發生，而每日去這讓操作便會開始犯錯。」

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編輯：姚卓然