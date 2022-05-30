▲ 【阿里巴巴9988】天貓618推一系列商家措施 涵蓋資金周轉到物流 強調今年重點助商家穩大盤

內地疫情略見緩和，各電商開始出招冀刺激年中「618」電商節，阿里巴巴主席兼首席執行官張勇上周在阿里2022財年業績電話會議已強調今年天貓618会加大投入，推出支持商家的措施。阿里巴巴 （09988） 今日宣布啟動2022年天貓618理想生活狂歡季活動，首輪售賣期將於5月31日晚上8時起開始。阿里稱，除了升級至「滿300元減50元人民幣」滿減優惠，今年活動更通過一系列商家扶持措施，幫助提升商家經營的確定性。

阿里巴巴稱，今年天貓618，淘寶天貓、天貓國際及菜鳥通過多項扶持措施，在資金周轉、商家教育、商品進口及物流調配等層面幫助商家在疫情挑戰下，提供穩定供應鏈服務，降低成本兼提高效率，尋找銷售增長的確定性。

阿里巴巴天貓618部分商家措施

淘寶天貓將分別在天貓618預售期期間，以及商品訂單發貨後提供快速回款支持，幫助商家解決資金周轉問題

淘寶天貓為受疫情影響商家建立免責機制，延長對退款交易的時效要求。同時提供免費商家教育，幫助商家提升經營能力

在天貓國際開設兩家或以上店舖的跨境商家，天貓國際將支持保證金共享，為相關商家減免50%保證金，以緩解經營壓力及加速資金周轉

天貓國際官方服務商提供的「一站式代運營服務」會減免部分佣金，綜合成本可降低50%

菜鳥將為天貓國際跨境商家提供進口首程運輸保障，商家亦能接入智能分倉服務，降低商家發貨困難的問題

菜鳥的「進口保稅專送服務」，在天貓618開始前開放予天貓國際跨境商家參與，並可通過菜鳥直送的送貨上門服務，提升消費體驗

張勇：冀為商家提供多一點確定性

張勇表示，滿足消費者需求及提升商家經營的確定性，是阿里巴巴義不容辭的責任，疫情期間，很多商家經營受到不同程度影響，阿里巴巴作為平台感同身受。張勇補充，特殊時期正在力所能及多做實事，希望因為阿里巴巴的服務，給商家多一點確定性。

戴珊：助商家穩大盤、有增長是今年最重要事情

阿里巴巴國內數字商業板塊總裁戴珊稱，淘寶天貓的核心戰略是圍繞中國市場的逾10億年度活躍消費者，從交易走向消費，做好、做深國內消費市場，在不確定性中鎖定確定性，在確定性中發掘新商機，強調幫助商家穩大盤、有增長，是今年最重要的事情。

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