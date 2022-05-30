▲ 【MPF】BCT推流動應用程式「bct+」 將元宇宙遊戲概念融入強積金教育

BCT銀聯集團宣佈推出升級版強積金流動應用程式「bct+」，是全港首個具元宇宙概念的強積金管理及互動平台。下載並成為「bct+」會員後，可在應用程式內賺取game coin，並以此於應用程式內購買虛擬傢俬，於app內的虛擬空間構建專屬夢想家居（dream house）。

長遠目標「bct+」取得數十萬名會員

BCT董事總經理及行政總裁劉嘉時表示，期望利用該應用程式以遊戲化元素讓大眾「play to learn」（遊戲中學習），從而了解管理強積金的重要性，亦相信該應用程式有助提高顧客忠誠度，長遠目標是讓「bct+」取得數十萬名會員。

BCT副行政總裁李德麟指，「bct+」與由政府推出、將於2023至2025間讓成員分批過渡至的「積金易」平台不同。他解釋，「積金易」作為強積金行政中央平台，主要用以管理強積金，「bct+」則集中向強積金成員提供教育與資訊。

除元宇宙元素外，「bct+」會利用「大數據」AI選出投資回報最強的成員，並於app內列出排行榜，應用程式將排列有關成員的強積金基金選擇予其他「bct+」會員參考。

登記成為「bct+」會員可參加總值150萬元抽獎

不論是否BCT強積金計劃成員，18歲以上人士均可下載並成為「bct+」會員。9月底前登記成為「bct+」會員可參加抽獎，獎品共有8萬份總值150萬元。同時，BCT為「bct+」會員提供近百間商戶優惠，包括Arabica咖啡免費升級，而參與商戶大部份是BCT的強積金客戶。另外，現時全新客戶透過BCT MPF e道「一站式」整合MPF，最多可獲2萬基金單位回贈。

展望強積金投資表現，李德麟指中港股票估值偏低且本港沒有太大加息壓力，故BCT不敢看得太淡。反之，BCT較看淡歐股，因歐元區在通脹困擾下加息將較明顯，加息環境下BCT亦看淡歐美債券。

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記者﹕余倩敏