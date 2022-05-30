【美元定存】半年美元定存息最高2.3厘 大小行重手加存息

▲ 多行最近齊加美元定期存款息，令破頂息再現。

▼ 點擊圖片放大 +22 +21

市場預期聯儲局或於年尾降低加息幅度，幸而港銀加美元定期存款息未見放緩跡象，相反搶存戰仍加劇，上周至今已有9間大小行加不同存期的美元定存息，包括今天（5月30日）追趕加息快車的集友，剛調高98天年息0.35厘，新息率至1.3厘；188天年息加0.5厘，新報0.5厘；加幅最多是368天，年息勁加0.7厘，突破兩厘大關至2.1厘。專家預期，加息吸存戰料持續至半年結，畢竟6月起美國正式開始縮表，美元流動性偏緊。

除了集友於美元定存3招齊發外，大新 （02356） 更1周3連加，當中6個月期年息累計大幅上調0.4厘，新息率至2.3厘，超越富邦的2.1厘，一躍成為高息王。同樣，大新於上周亦把3個月年息累加0.3厘，新報1.8厘，取代富邦的1.7厘而奪冠。

大新於美元定存連環推兩大破頂息頓成市場的焦點，而近日另一搶眼處是，恒生 （00011） 及滙豐（HSBC）罕有齊於上周二（5月24日）全面加3個月或以上的短中長息。當中滙豐的3個月年息提高0.3厘至0.7厘，跑贏中銀香港 （02388） 、工銀亞洲及渣打香港 （02888） 的0.35厘。那邊廂，恒生亦調高0.3厘至1.1厘，可是，仍不敵另一大行星展的1.2厘。

半年期年息方面，滙豐大幅上調0.4厘後，新報0.9厘；恒生於該存期更勁加年息0.6厘至1.5厘，跟中銀香港、渣打及星展看齊。

此外，滙豐又把1年期息率驟加0.4厘至重返1厘新關，抛離中銀香港的0.55厘，惟同期息率落後於東亞 （00023） 的1.8厘。而恒生更大加此長息0.95厘至兩厘大關，且追貼渣打，惟稍輸給工銀亞洲的2.05厘。

計及中小行在內，經歷新一輪吸存戰，目前1年期呈雙冠，因信銀國際於上周二重手調高此存期0.6厘，新息率至2.6厘，跟富邦齊奪冠。3個月及半年年息皆由大新稱王，分別報1.8厘及2.3厘，而集友的188天（約6.3個月）年息享1.7厘，亦打入半年期的5甲高息榜。論及冠絕全城的高息王，是恒生 （00011） 7天年息享8.5厘。

另方面，美滙指數失守105心理大關後，如今再跌穿102關，追息族難免關注美元是否已見頂，但美資大行花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今午回應本報查詢指，預計6月、7月和9月聯儲局或仍會連續加息50個基點，隨後11月和12月加25個基點，今年累計加息275個基點、達致2.75到3厘的政策利率。然後，2023年或再加息三次，每次25個基點，最終令利率區間或達3.5至3.75厘。

廖嘉豪維持美滙指數於3個月內挑戰107.41今年新高的預測，未來半年至1年目標仍高企在107.34 ，兩年長線預測料為99.33。

【石Sir一周前瞻及異動股】新世界、建滔集團及澳優

更多【高息定存】文章

相關文章：【港元定存】9個月港元定存息最高2.2厘 特別存期變新戰場

【人幣定存】1年人民幣定存息最高2.9厘 罕現破頂息率

【立即登記】免費下載《簡易收息全攻略》電子書

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用 【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

