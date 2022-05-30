【食品進口】南韓通脹率創下10多年來高點　豁免7項主要食品進口關稅

▲ 為了應對挑戰，南韓政府公布一系列抗通脹措施，其中包括取消主要食品的進口關稅。（法新社圖片）

俄烏戰爭導致全球各地能源價格急升及供應鏈混亂，南韓4月的通貨膨脹率因此創下10多年來高點。為了應對挑戰，南韓政府公布一系列抗通脹措施，其中包括取消主要食品的進口關稅。

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南韓4月份通貨膨脹率上漲4.8%，高於3月的4.1%及經濟學家預測的4.4%，升至2008年以來最高，其中運輸成本漲幅居前。

為了應對通脹率高企，南韓財政部今日（30日）公布，將豁免豬肉、食用油、小麥、麵粉、雞蛋加工品等7項主要食品的進口關稅，直到今年年底為止。

不僅如此，南韓財政部還免除進口咖啡豆和可可豆以及泡菜、大醬等加工食品的加值稅，期限同樣至今年底止。

民眾消費需求漸增

由於俄烏戰爭曠日持久，加上全球供應鏈中斷，引發能源和食品價格急升，南韓面對越來越大的通脹壓力。而疫情逐步降溫，民眾消費需求漸增，也讓南韓面臨需求拉動的通脹。

南韓財政部表示，最新措施的主要目的是緩解進口成本壓力，而非實施價格管制。該部發言人表示，取消豬肉進口關稅後，預計可有助於將豬肉進口價格降低20%。

該部估計，若上述措施順利執行，可望帶動消費者物價下降0.1個百分點。南韓4月消費者物價指數（CPI）年增率高達4.8%，創13年來最大漲幅，目前市場預計，南韓5月CPI年增率將突破5%。

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責任編輯：李智美